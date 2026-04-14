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se presentará esta noche en el Palacio de los Deportes, pocas horas antes de que esto suceda a las afueras del recinto se nota poca afluencia, al menos en comparación a otros grandes shows.

Pese a ello, los fans que ya caminan rumbo a los accesos consideran que este tipo de producciones en las que se recurre a un holograma para sustituir a artistas como Gustavo Cerati, son un excelente homenaje.

Los más jóvenes como Nicolás que acompaña a su padre, se dice agradecido por poder vivir una experiencia similar a lo que generaciones pasadas tuvieron cuando la banda argentina estaba en su apogeo.

“Para los que estamos jóvenes como yo, que no tuvimos oportunidad de vivir esta experiencia cuando estaba con vida, pues, y es lo único que nos queda, pues sí, o sea, es como o sea, sí, digo, yo lo agradezco el tener esta oportunidad”, señala.

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Esto no es un sentimiento que sea solo entre los que no pudieron ver a Gustavo en vida, pues, incluso, los que lo pudieron escuchar en múltiples ocasiones llegan con grande expectativas.

Rodolfo Alfaro por ejemplo, lo califica como el mejor tributo que puede haber para una de las voces que hasta el día de hoy se considera como una de las más importantes del rock en español.

“Yo creo que me va a gustar más este, porque los invitados la verdad es que estuvo padre, pero no lo disfruté tanto y aunque sea con holograma que no sé cómo vaya a ser, pero son de ellos solitos, entonces incluso será el mejor tributo a Soda Stereo que pueda haber”, apunta.

Alfaro es de los pocos que tuvo la oportunidad de ver a Soda Stereo en múltiples ocasiones en territorio nacional: “Cuando estaba Gustavo del último concierto que vino como solista, cuando presentó Dínamo en el Juan de la Barrera, o sea a muchos, relata.

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