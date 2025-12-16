El misticismo de Pandora en Ávatar podría compararse de cierta manera con las culturas prehispánicas de México, comenta Sigourney Weaver, una de las protagonistas de Fuego y cenizas.

Weaver y Oona Chaplin presentaron ayer en México la tercera película de la saga de James Cameron.

“Siento que los mexicanos tendrán una unión especial con la cinta porque ustedes también tienen un mundo espiritual con el Día de Muertos que es tan importante, hay muchas similitudes”, dijo Weaver a su paso por la alfombra de la premier celebrada en un centro comercial de Polanco.

La noche fue vibrante en Antara. La plaza recibió a decenas de fans con figuras de acción, pósters e incluso algunos caracterizados como verdaderos habitantes de Pandora a la espera de las dos actrices.

Sigourney Weaver y Oona Chaplin en su encuentro con fans de la cinta que llega a salas el 18 de diciembre. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los gritos no se hicieron esperar cuando por el micrófono se anunció primero a Oona y minutos más tarde a Sigourney, quienes posaron juntas.

Pero más allá de la historia del filme, la actriz española y nieta de Charles Chaplin reconoce tener una conexión especial con México.

“Mis padres se enamoraron a la orilla del río Papaloapan, yo a México le debo la vida, gracias”, dijo.

Sobre el filme en el que también actúan Sam Worthington y Zoe Saldana, Oona consideró que la historia se identifica con varias culturas.

“Tuvimos influencias de muchas partes del mundo, pero fue muy bonito trabajar la cultura de la tierra, de qué significa la cultura del paisaje de uno mismo, cómo uno crece y se evoluciona”, explica Chaplin, quien en la historia es la nueva líder del Clan del Fuego (Pueblo de la Ceniza).

Seguidoras de la saga llegaron a la plaza donde se realizó la premier desde temprana hora llevando con ellas mercancías alusivas a la trama. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Para ambas actrices, lo más importante de la película es el mensaje: saber cuándo es correcto pelear y cuándo dejar de hacerlo.

“¿Cuándo la lucha es pacífica? Esa pregunta hoy en el mundo es muy importante y yo creo que esta película la pone, la propone de cierto modo. En realidad no estoy de acuerdo con muchos de los personajes, pero son interesantes las preguntas importantes que formula”, dice Weaver, quien interpreta a Kiri (la hija adolescente de 14 años de Jake Sully y Neytiri).

Chaplin señaló que, de alguna manera, James Cameron es muy parecido a su abuelo, Charles Chaplin y se demuestra en Avatar: Fuego y cenizas, que se estrenará en México este viernes.

“Los dos son innovadores que están empujando al límite la tecnología de su tiempo sobrepasandoándose mucho, pero centrados realmente en historias del corazón, de la condición humana, de la familia, de cosas que son muy íntimas; son muy similares. Estoy muy orgullosa de los dos”.

Hubo quien recurrió al cosplay para potenciar la experiencia emulando a Neytiri, uno de los personajes más importantes de la franquicia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL