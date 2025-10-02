Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

” es una de las películas más esperadas por los fans de la ciencia ficción. James Cameron, quien ha estado al frente de la franquicia desde 2009, confirmó que la nueva entrega será la más larga de la saga, superando incluso a “Avatar: El Camino del Agua”, que tuvo una duración de 3 horas con 12 minutos.

En entrevista con la revista Empire, Cameron explicó que esta decisión responde a la necesidad de dar mayor espacio a las historias y personajes que quedaron pendientes en la segunda parte.

“La tercera película será un poco más larga que la segunda”, señaló el director. “En pocas palabras, teníamos demasiadas grandes ideas concentradas en el primer acto de la segunda película. El sentido del agua se movía como un tren bala y no profundizábamos lo suficiente en los personajes. Así que dije: ‘Chicos, tenemos que dividirla’”.

Lee también

“Avatar 3: Fuego y Cenizas”


La película llevará por título “Avatar: Fuego y Cenizas” y ya cuenta con un primer tráiler que reveló parte de la historia. En esta ocasión, los Na’vi se enfrentarán a una nueva amenaza que utiliza el fuego como arma, con el potencial de reducir todo a cenizas.

Además de la acción, el filme expandirá los horizontes de Pandora, explorando territorios volcánicos y escenarios dominados por la fuerza del fuego, mostrando una cara más oscura y peligrosa del planeta.

El impacto de la franquicia es innegable. La primera película de Avatar se mantiene como la más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial de más de 2.923 millones de dólares.

Lee también

Su éxito llevó a Cameron a diseñar un plan de cinco películas que se estrenarán progresivamente hasta el año 2031.

Con “Avatar 3”, el director busca equilibrar la espectacularidad visual con un desarrollo más profundo de los personajes, algo que, según él, quedó relegado en la segunda parte.

” llegará a los cines de México el 19 de diciembre de 2025, con exhibiciones confirmadas en complejos como Cinépolis, Cinemex y otras cadenas alrededor del país.

Con esta entrega, James Cameron promete llevar nuevamente a los espectadores a un viaje épico por Pandora, pero esta vez con una narrativa más extensa que permitirá descubrir secretos ocultos y enfrentarse a la amenaza más feroz hasta ahora.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón. Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY / Tomada de Instagram @franciaraisa

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón

“Me invitó a su casa”: Lupillo Rivera confiesa detalles íntimos de su primera noche con Belinda. Foto: Tomada Instagram @belindapop / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

“Me invitó a su casa”: Lupillo Rivera confiesa detalles íntimos de su primera noche con Belinda

La mirada de Nodal a Lucero que dividió al público: "Angelita ven por tu alma enamorada". Foto: Foto: Instagram @luceromexico / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La mirada de Nodal a Lucero que encendió las redes: "Angelita ven por tu alma enamorada"

¿Anna Ferro y Charlie López juntos y cariñosos?: la revelación de la ex de Del Solar y el ex de Ingrid Coronado que encienden rumores de romance. Foto: Instagram

¿Anna Ferro, ex de Del Solar, y Charlie, ex de Ingrid Coronado, juntos y cariñosos? la revelación que enciende alertas de romance

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford. Foto: EFE

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford