Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Pese a la alerta de lluvia, que se ha vuelto constante a lo largo del año, esta noche juntará a más de 65 mil fans en la segunda parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cual la ha llevado por distintas partes del mundo y con la que ha roto récords. Pese a algunas críticas por cancelaciones, retrasos y problemas de organización, todo queda atrás cuando la colombiana sube al escenario.

Mercancía de Shakira inunda las afueras del Estadio GNP


El público comenzó a llegar desde las 6:00 de la tarde, cuando se abrieron las puertas del Estadio GNP. Ante la amenaza de tormenta, muchos aprovecharon para comprar impermeables de 20 pesos o elegir entre la gran variedad de camisetas con el rostro y nombre de la cantante, con precios desde los 100 pesos.

Uno de los artículos más llamativos fue la ya clásica “estampita de Santa Shakira”, que divide opiniones. Una vendedora confesó que en un inicio le parecía una falta de respeto a su fe católica, pero con el tiempo la convirtió en una fuente importante de ingresos. Otra comerciante, en cambio, aseguró que la toma más como un juego entre fans.

Estampitas de "Santa Shakira" dividen a vendedores y fans. Foto: David Rosas Lira
Estampitas de "Santa Shakira" dividen a vendedores y fans. Foto: David Rosas Lira

Fanáticas de Shakira se visten como su ídola


Poco a poco el recinto comenzó a llenarse, con mayoría de fanáticas que recrearon los looks de las primeras etapas de Shakira: la era de “Antología”, “Pies descalzos”, “Inevitable” o “Ciega sordomuda”.

“Venimos por las viejitas, no me gusta que haya metido reguetón o trap, nos gustan las nuevas para bailar, pero sí nos gustaba más en su época de balada rock, con más sentimiento en las letras”, dijeron Diana y Karla, asistentes desde la CDMX.

Otras fans, como Joselin y Shamani, llegaron caracterizadas, mientras que Mónica y María, madre y abuela respectivamente, aseguraron disfrutar también de los temas actuales como “Monotonía”, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” o “Soltera”. Además, dijeron sentirse identificadas con Shakira tras su rompimiento con Gerard Piqué.

Generaciones se reúnen en concierto de Shakira en Estadio GNP. Foto: David Rosas Lira
Generaciones se reúnen en concierto de Shakira en Estadio GNP. Foto: David Rosas Lira

promete reunir a varias generaciones: baby boomers, generación X, millennials y centennials, todos listos para bailar al ritmo de la colombiana. Entre los asistentes también destacaron algunos con pelucas moradas, quienes esperan con ansias corear “Las de la intuición”.

