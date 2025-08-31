Sabo Romo recuerda el altercado que lo llevó a perder la vista del ojo izquierdo, luego de que un joven lo golpeara brutalmente, a tal grado, que pasó un mes hospitalizado y un año recuperándose.

El músico, y exintegrante de Caifanes, estuvo como invitado en el podcast "La punta del iceberg", conducido por Leonardo de Lozzanne; fue ahí que habló de este episodio que cambió su vida.

Si bien, el bajista expresó que trataba de tomar con sabiduría lo sucedido, también reconoció que no volvió a ser el mismo, pues, ahora, cuando sale a la calle, no lo hace con la misma confianza con que solía hacerlo hace un lustro.

En enero de hace cinco años, se dio a conocer la noticia de que el desencuentro físico que el músico sostuvo con un vecino, lo había llevado a ser hospitalizado; había sufrido una fractura mandibular y una severa lesión ocular.

Ahora, Romo rememora cómo se sucedieron los hechos esa mañana de, lo que para él, sería un día muy productivo, debido a que recibiría visitas en su estudio para el mantenimiento de su equipo.

Sin embargo, su cotidianidad matutina se vio trastocada cuando se percató que un joven se había estacionado en medio de la banqueta, lo que obstruía el paso de los transeúntes, hecho que no dejó pasar desapercibido, debido a que se describe como una persona que le es imposible mantenerse indiferente ante las injusticias.

"Voy saliendo de mi casa con mis perras, un día que pintaba para ser un jueves perfecto y, de pronto, como a 20 metros de la casa, un coche en la banqueta, con un sujeto dentro de él, comiéndose lo que parecía ser una torta de tamal, una señora con silla de ruedas tuvo que irse por abajo, (entonces toco y le comento): ´vecino, buenos días, está obstruyendo el cruce peatonal´".

Sin embargo, su observación no fue tomada a bien y, el conductor, lo agredió verbalmente.

"(Dice) ´Ching* tu madre´, ya para no hacer la historia larga, se bajó este wey del coche, entonces empezó a decir... (y pensé) ´voy a tener un día muy bonito, no me voy a pelear con un pendej*, bye´", expresó.

Así, el productor decidió retirarse y seguir con su rutina, sin esperarse que el joven lo golpearía por atrás, tirándolo al suelo, sin que, en ese momento, cayera en la cuenta de la gravedad de los golpes que estaba recibiendo.

"De repente, siento el mundo encima y, sí, de una manera muy cobarde, (recibo) un p*tazo por la espalda, knock, suelo y, tirado en el suelo, me pateó, yo sentí que pasó como una hora, pero fueron ocho, 10 segundos, oigo que se va, estoy alucinando que no lastime a mis perros y, cuando logró ponerme de pie, aturdido, ya no veo con el ojo izquierdo", ahondó.

Un vecino, el único que pasó por el lugar de los hechos, le preguntó si requería ayuda, pero, en ese momento no lo creyó necesario, hasta que se percató de la expresión que el guardia de su casa tenía, al verlo llegar, y al preguntarle qué era lo que le había ocurrido.

"El resultado fue, básicamente, la pérdida de la visibilidad del ojo izquierdo, estuve como un mes en hospital y un año en recuperación, no hay una reconstrucción maxilofacial para la deformidad craneal, porque quedé como chueco, como roto, todo mal", precisó.

Además, reconoció que lo afectó emocionalmente, pues, desde ese incidente, hay una desconfianza inherente en él.

"Yo pensaba que no me había impactado tanto pero, conforme pasa el tiempo y me doy cuenta de que sí hay, desde luego, una afectación emocional importante, hay muchas cosas que ya no regresaron a su lugar, emocionalmente hablando, no es que me dé miedo salir, o que me dé miedo salir a la calle con mis perros, pero sí hay algo que no me pasaba", puntualizó.

