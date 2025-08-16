Luego de una década de revisitar las canciones que un día los colocaron en las listas de popularidad, y asentaron las bases para que el rock nacional se hiciera de un lugar en la industria, Rock en tu idioma está listo para despedirse y ofrece íntimo show para usuarios del Tren Suburbano.

Sorprendidos, así reaccionaron los usuarios cuando cayeron en la cuenta de que, sólo a unos vagones, se encontraban tocando algunos de los integrantes de Rock en tu idioma, concepto que se creó en 2015, luego de siete años de que Sabo Romo, su impulsor, se embelesara con la idea de revivir el rock que él y otros músicos hacían sonar en los ochentas.

Sabo y Sergio Santacruz, en los bajos; Leoncio "Bon" Lara y Humberto Calderón en las guitarras y Héctor Quijada en los vocales bromearon, y sonrientes, dieron inicio al concierto que, por 24 minutos, deleitó a los pasajeros.

El recital abrió con una versión acústica de "Viento", prosiguió con "Voy a buscar", el clásico mayor de Bon y los enemigos del silencio, "No hay nada eterno" de Neón, "Paquita Disco" de La Lupita y cerró con "Juegos de amor", después de que su público les solicitó ejecutar otro tema con la clásica frase de "otra, otra".

Con "Juegos de amor", de Neón, Rock en tu idioma cierra su presentación en el tren suburbano 🎤🚈

Con ímpetu, uno de sus fans gritó, entre preludio y preludio, "el rock es cultura, el reggaeton basura", lo que generó risas a su alrededor y la intervención de Sabo que, a pesar de que, en principio, externó que la música daba cabida para variopintos géneros, al final le dio la razón al usuario.

La música que escuchamos, "tiene que ver con nuestro ADN, con nuestro principio, con lo que mamamos en casa, pero estoy de acuerdo contigo, sí es cierto", dijo avivando las carcajadas.

Los músicos, en un breve encuentro con EL UNIVERSAL, hablaron del último ritual que ejecutarán antes de salir al escenario del Auditorio Nacional, el próximo 10 de septiembre, fecha en que se despedirán del concepto del que formaron parte, durante una década.

Rock en tu idioma invita a los lectores de EL UNIVERSAL a su concierto del próximo 10 de septiembre 🎤

Aunque, más que un ritual, los integrantes de Rock en tu idioma sólo buscarán pasar un buen rato, antes de que sus caminos se bifurquen, una vez más.

"Que nos agarren confesados las hadas del rock", dijo Romo.

Leoncio "Bon" complementó:

"Disfrutamos, estamos todos en el camerino, hemos estado echando tanto relajo que ya no es necesario ningún ritual, lo que hacemos es echarnos un whiskito y, que Dios, nos agarre confesados".

Todos ellos coincidieron en el sentimiento de melancolía que, ahora mismo, los embarga, por lo que supone esta despedida, sin embargo, también mostraron altas expectativas de lo que les deparará en sus carreras, y personalmente, en el futuro inmediato.

"Hay incertidumbre, por supuesto, también tristeza porque es una etapa que fue muy grande, muy fuerte, con muchísimas cosas importantes y logros grandes, pero también se entiende que son etapas y que la vida se trata de cambiar y crecer", dijo Sergio (Neón).

Su compañero de Neón, Humberto, mostró gratitud por lo que este proyecto le dejó.

"Siento, obvio tristeza de que se termine, pero también y, mira que soy ateo, muy bendecido por haber estado en este proyecto por tantos años, llegar a escenarios que siguen siendo sueños y poderlos cumplir".

Héctor, de La Lupita consideró que este es el momento propicio para concluir con el concepto.

"Es un sentimiento agridulce, pero nos enfocamos en todas las oportunidades que se abren cada vez que terminas un proyecto, evidentemente, eso da lugar a otros proyectos, estamos dejando la fiesta cuando todavía esta ching*n, nos queremos quedar con ese gran sabor de boca de estos 10 años".

Con el humor que lo caracteriza, Romo se dijo contento y cierto de que la música no se ha acabado para él.

"Yo estoy feliz de librarme de esta bola..., no, ni nos vamos a librar, ni vamos a dejar de estar juntos y de hacer música, yo estoy satisfecho".

Para "Bon" lo duro será ya no reunirse con sus compañeros arriba del escenario, pues tiene la firme convicción que la amistad que los une, seguirá intacta.

"Me siento contento por todo lo que se logró con este proyecto, yo -hace 10 años, haz de cuenta que salí por el pan y apenas voy regresando, extrañaré hacer rock and roll con ellos, pero nos vamos a seguir viendo, somos amigos desde hace 40 años".

