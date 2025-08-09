Cadenas, jeans rotos, chamarras de cuero negro, playeras negras con motivos de rock y… ¡un sombrero! Eso es lo primero que llama la atención al llegar al Lunario del Auditorio Nacional, donde esta noche se presentará una de las pocas bandas que todavía siguen tirando pa’lante en la llamada Avanzada Regia: Genitallica.

Esta banda regiomontana, formada a finales de los años 90, regresa a la capital con un show que, según Gallo, Beno, Tulio y Andre, promete invitados especiales, sorpresas y mucho desmadre en el escenario, con ese estilo que ya llevan más de 27 años construyendo.

El mes pasado estrenaron su más reciente álbum Más alcohol, por favor, que da nombre a la gira actual. El disco tiene 17 canciones originales, manteniendo ese toque irreverente y creativo que los distingue.

Lee también: Las tormentas no agüitan a los desvelados; Bobby Pulido dice adiós en el Auditorio Nacional

El Lunario, a diferencia de otros lugares, siempre ha tenido un rollo más íntimo para los conciertos. Hoy solo un par de vendedores ambulantes se pararon antes del show, ofreciendo posters y botones. Muchos, la verdad, prefirieron ir al concierto de Bobby Pulido en el Auditorio Nacional, donde los mercaderes tenían de todo.

Antes de que Genitallica saliera al escenario, platicamos con algunos fans que estaban emocionados pero con opiniones divididas sobre el nuevo disco.

“Son una banda genial, súper divertidos en vivo, aunque en algún momento pensé que se estaban metiendo en los corridos tumbados, pero bueno, hacer música rara es parte de su esencia”, contó Giovanni, de 37 años.

El primer sencillo, “La muerte se puso de moda”, mezcla el estilo de Genitallica con un corrido tumbado interesante y letras con crítica social y un toque irreverente.

Lola, de 38 años, que es de Monterrey pero vive en la CDMX, nos contó que para no extrañar su tierra siempre va a conciertos de bandas regiomontanas.

“Me encanta Genitallica, desde su primer disco ¿Picas o platicas?. Me fascina ese juego de palabras y albures que a veces no entiendo del todo, pero siendo del norte le entro a todo. Cuando puedo, voy a ver a Plastilina Mosh o al Pato Machete con su proyecto de cumbia, para no extrañar tanto”, dijo.

La banda arrancará puntual a las 9 de la noche, con la posible venta total del lugar, para celebrar más de 25 años de música auténtica.