Más Información

El colectivo RojoNegro llevará la decolonización a la Bienal de Venecia 

El colectivo RojoNegro llevará la decolonización a la Bienal de Venecia 

Por el placer de dejarse llevar

Por el placer de dejarse llevar

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

Cadenas, jeans rotos, chamarras de cuero negro, playeras negras con motivos de rock y… ¡un sombrero! Eso es lo primero que llama la atención al llegar al , donde esta noche se presentará una de las pocas bandas que todavía siguen tirando pa’lante en la llamada Avanzada Regia: Genitallica.

Esta banda regiomontana, formada a finales de los años 90, regresa a la capital con un show que, según Gallo, Beno, Tulio y Andre, promete invitados especiales, sorpresas y mucho desmadre en el escenario, con ese estilo que ya llevan más de 27 años construyendo.

El mes pasado estrenaron su más reciente álbum Más alcohol, por favor, que da nombre a la gira actual. El disco tiene 17 canciones originales, manteniendo ese toque irreverente y creativo que los distingue.

Lee también:

El Lunario, a diferencia de otros lugares, siempre ha tenido un rollo más íntimo para los conciertos. Hoy solo un par de vendedores ambulantes se pararon antes del show, ofreciendo posters y botones. Muchos, la verdad, prefirieron ir al concierto de Bobby Pulido en el Auditorio Nacional, donde los mercaderes tenían de todo.

Antes de que Genitallica saliera al escenario, platicamos con algunos fans que estaban emocionados pero con opiniones divididas sobre el nuevo disco.

“Son una banda genial, súper divertidos en vivo, aunque en algún momento pensé que se estaban metiendo en los corridos tumbados, pero bueno, hacer música rara es parte de su esencia”, contó Giovanni, de 37 años.

Lee también:

El primer sencillo, “La muerte se puso de moda”, mezcla el estilo de Genitallica con un corrido tumbado interesante y letras con crítica social y un toque irreverente.

Lola, de 38 años, que es de Monterrey pero vive en la CDMX, nos contó que para no extrañar su tierra siempre va a conciertos de bandas regiomontanas.

“Me encanta Genitallica, desde su primer disco ¿Picas o platicas?. Me fascina ese juego de palabras y albures que a veces no entiendo del todo, pero siendo del norte le entro a todo. Cuando puedo, voy a ver a Plastilina Mosh o al Pato Machete con su proyecto de cumbia, para no extrañar tanto”, dijo.

La banda arrancará puntual a las 9 de la noche, con la posible venta total del lugar, para celebrar más de 25 años de música auténtica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza