Adelanto del libro “Un himno a la vida. Mi historia”, de Gisèle Pelicot

Teatro, danza, música y cine en el Día de la Mujer

Auditoría Superior de la Federación detecta daño de INBAL a Hacienda

Al fin abre AGA, edificio lujoso y servicio pobre

Concluye el primer núcleo de la exposición "La mitad del mundo" en Madrid

De Baja California a Yucatán, penínsulas lectoras unidas en la FILEY

Victoria Jones, , murió por "efectos tóxicos de la cocaína" y su fallecimiento fue clasificado como "accidente", según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco revelado por la revista People.

La joven, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada por una emergencia médica hacia las 2:52 de la madrugada, detalla el informe oficial.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

La familia difundió un comunicado en el que agradeció "las amables palabras, pensamientos y oraciones", al tiempo que solicitó respeto a su privacidad en este momento difícil.

y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. En el último año había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas, según informó People.

La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre ellas "Men in Black II" (2002) y "Los tres entierros de Melquíades Estrada" (2005).

