La familia de Tommy Lee Jones atraviesa por un difícil momento, luego de que se reportara la muerte de Victoria Jones, hija del actor estadounidense.

De acuerdo con reportes de TMZ, la mujer de 34 años fue encontrada sin vida durante las primeras horas de este 2026 en un exclusivo hotel de San Francisco.

Según el portal, personal del Departamento de Bomberos acudió al lugar al rededor de las 03:00 horas de este jueves, tras recibir una llamada para atender una emergencia médica. Sin embargo, fue poco lo que pudieron hace y Victoria fue declarada muerta en el lugar.

Lee también Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Aunque, hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte, una fuente del departamento de policía afirmó que los agentes arribaron minutos después del hallazgo para iniciar con la investigación.

La misma fuente explicó que la escena fue entregada a la policía y al médico forense, pero los detalles se mantienen en completa privacidad.

Victoria fue fruto del matrimonio del protagonista de "Hombres de negro" y su primera esposa, Kimberlea Cloughley .

Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en "Hombres de Negro II" (2002). Posteriormente, apareció en la serie "One Tree Hill" (2003) y en "Los Tres Entierros de Melquíades Estrada"(2005), película dirigida por su padre.

Lee también Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Desde el pasado 19 de diciembre, Según publicaron medios estadounidenses, un tribunal de Los Ángeles ordenó que los informes de la autopsia fueran sellados y retirados del sitio oficial del Médico Forense, mientras continúa la investigación por homicidio.

Los documentos médicos ya se encontraban disponibles tras el asesinato del director y su esposa, pero fueron eliminados del portal del condado luego de que la policía solicitara formalmente la medida la semana pasada. El lunes, la oficina del forense confirmó que la restricción responde a una orden judicial vigente.

“Si bien la causa y la forma de la muerte se dieron a conocer previamente en estos casos, debido a la orden judicial, la información ya no está disponible”, señaló el organismo en un comunicado. Añadió que ningún otro registro relacionado con el caso —incluido el informe completo del médico forense— podrá ser divulgado o publicado hasta nuevo aviso.

El Departamento del Médico Forense reconoció el alto interés público que rodea el caso y aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia, aunque precisó que los datos solo podrán hacerse públicos cuando la orden judicial sea levantada.

La solicitud para sellar los registros partió del Departamento de Policía de Los Ángeles. En declaraciones al Los Angeles Times, las autoridades explicaron que la medida busca proteger el curso de la investigación y evitar que información sensible se difunda antes de que sea analizada por los detectives.

“La orden no tuvo como objetivo socavar la transparencia”, sostuvo la policía en un comunicado oficial.

El fallo fue firmado por la jueza Deirdre Hill y establece la prohibición de divulgar cualquier “información, notas, informes o fotografías de investigación” vinculadas al caso. Medidas similares han sido aplicadas anteriormente en investigaciones de celebridades de alto perfil, como las muertes de Whitney Houston y del actor Paul Walker.

La decisión judicial se da mientras Nick Reiner, hijo de la pareja, permanece detenido tras ser acusado de dos cargos de asesinato. De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió durante la madrugada del 14 de diciembre en la residencia familiar en Los Ángeles, aunque los cuerpos no fueron hallados sino hasta la tarde del día siguiente.

Nick Reiner fue arrestado varias horas después, a unas 14 millas de la escena del crimen. El caso cobró mayor atención mediática luego de que se revelara que, horas antes de los asesinatos, el acusado habría protagonizado una discusión pública con sus padres durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, a la que asistieron diversas figuras del espectáculo.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha emitido nuevos comentarios sobre el avance de la investigación ni sobre la duración prevista del sellado de los documentos.