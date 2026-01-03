Más Información

La familia de , hija del actor , ha roto su silencio tras la muerte de la joven, hallada sin vida a los 34 años en un hotel de lujo de San Francisco en pleno inicio de año. En un breve pero significativo comunicado remitido a la revista People, los allegados de la actriz han agradecido "todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones" recibidas en estos días y han pedido respeto absoluto a su privacidad en un momento devastador.

Según han confirmado el Departamento de Bomberos y la Policía de San Francisco, los servicios de emergencia acudieron de madrugada al Fairmont San Francisco, en la cima de Nob Hill, tras recibir un aviso por una "emergencia médica" poco antes de las tres de la mañana del 1 de enero. A su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de una mujer que, horas más tarde, fue identificada por la Oficina del Forense como Victoria Jones, hija del ganador del Oscar por El fugitivo y de su exesposa Kimberlea Cloughley.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y no han hecho pública la causa oficial del fallecimiento, aunque distintos medios estadounidenses apuntan a un posible episodio relacionado con el consumo de drogas a partir del audio de la llamada de emergencias, en la que se habla de un "código 3 por sobredosis". La dirección del Fairmont ha emitido también un comunicado en el que se declara "profundamente apenada" por lo ocurrido, expresa sus condolencias a la familia y asegura que el hotel está "cooperando activamente" con la policía dentro de la investigación en curso.

Victoria Kafka Jones seguía así los pasos de su padre en la interpretación y llegó a participar en varias producciones de cine y televisión, algunas de ellas dirigidas o protagonizadas por el propio Tommy Lee Jones. En su filmografía figuran pequeños papeles en títulos como Men in Black II, The Three Burials of Melquiades Estrada o un episodio de One Tree Hill, además de apariciones puntuales en alfombras rojas junto a su padre en los últimos años.

En el mensaje difundido tras su muerte, la familia insiste en que necesita tiempo para asumir la pérdida y despedirse de Victoria, que deja también a un hermano mayor, Austin, muy unido a ella. Mientras continúan las pesquisas para aclarar qué ocurrió exactamente aquella madrugada de Año Nuevo en el Fairmont, la industria de Hollywood y el entorno del actor se mantienen en silencio respetuoso, volcando su apoyo en un clan que afronta una de las páginas más dolorosas de su historia.

