Más Información

“Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

“Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, podría haber sufrido una sobredosis según se revela en una llamada de emergencia que recibió la policía previo a acudir al hotel en el que se encontraba y .

Victoria, de 34 años fue encontrada muerta el pasado 1 de enero dentro del elegante Fairmont San Francisco, era la madrugada del jueves a las 2:52 a. m. Al llegar, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta.

TMZ reveló que la llamada llegó a la policía como una presunta sobredosis de drogas; en el audio de despacho de Broadcastify, obtenido por, la llamada para el incidente llegó como un "código 3 para sobredosis, cambio de color".

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

Un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar, hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte; Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de la exesposa del actor llamada Kimberlea Cloughley.

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre en el mundo artístico, debutó como actriz en "Hombres de Negro II" (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en "One Tree Hill" (2003) y en "Los Tres Entierros de Melquíades Estrada" (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

Tommy Lee Jones se casó tres veces: primero con Kate Lardner (1971-1978), sin hijos; luego con Kimberlea Cloughley (1981-1996), madre de sus dos hijos; y actualmente con Dawn Laurel-Jones desde 2001, sin hijos en común.

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Demi Lovato. Foto: AFP

Demi Lovato se luce con catsuit transparente de impacto y se lleva todas las miradas

[Publicidad]