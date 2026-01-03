A través de diez ejes temáticos, la exposición “Tenochtitlan, origen y vocación de una ciudad” aborda la historia de la fundación de esta icónica urbe flotante: desde la salida de sus constructores de la mítica Aztlán, pasando por la narrativa generada en torno a ella por los mexicas, y analizando sus procesos históricos hasta llegar a la actualidad.

El curador de la muestra, el historiador Miguel Pastrana, detalla que la exposición nació de una serie de charlas y conferencias por la celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. El motivo, explica, fue cerrar el año con una exhibición que reconstruyera todo el trabajo realizado en 2025.

“La idea principal es marcar, es contextualizar el evento, la conmemoración de la Fundación de Tenochtitlan como parte de un proceso histórico más amplio, en su desarrollo histórico, desde la salida de Aztlán, donde quiera que haya estado, hasta el momento de la fundación, y los primeros años de Tenochtitlan”, señala Pastrana en entrevista con EL UNIVERSAL.

Foto: INAH

La muestra está conformada por 65 piezas provenientes de los museos nacionales de Antropología y de Historia; del de Sitio “Jorge R. Acosta” de la Zona Arqueológica de Tula; del comunitario Macehual, ubicado en Guerrero; de acervos particulares y del propio espacio sede, además de que integra la impresión de una figurilla de Huitzilopochtli, cuyo original, tallado en piedra verde, se resguarda en el Museo del Quai Branly-Jacques Chirac, de Francia.

Pastrana sostiene que realizar una exposición que hable del pasado de Tenochtitlan es difícil, ya que no se cuentan con tantos vestigios de la época, por lo que recurrieron a representaciones como códices y documentos.

Foto: INAH

“Desde el punto de vista de la curaduría, es un reto, porque tenemos muy pocos materiales, o prácticamente ninguno, propiamente de ese momento.

Lo que tenemos son representaciones, registros, documentos posteriores al evento, porque durante la migración misma obviamente no generaron muchos objetos y no los estaban cargando, eran objetos más bien inmobiliarios de uso cotidiano, y en un momento la fundación está hasta abajo de los cimientos del Templo Mayor, entonces realmente lo que se ha podido rescatar, estrictamente hablando de esa época, es muy poco”, detalla Pastrana.

Las piezas arqueológicas más emblemáticas que podrás ver en la exposición

Entre los objetos arqueológicos más emblemáticos que se podrán encontrar en este recorrido están una escultura de guerrero águila, elaborada en arcilla, hallada en la Casa de las Águilas, al norte del Templo Mayor, así como un pendiente zoomorfo que representa a un colibrí con un pico de oro puro, asociado al numen del sol y la guerra, Huitzilopochtli.

Foto: INAH

Localizada en 1985, en la antigua Casa del Marqués del Apartado, en el Centro Histórico capitalino, el Águila Cuauhxicalli aparece también como una de las esculturas de roca volcánica más sobresalientes en la exposición.

“Tenemos piezas originales, excavadas en la misma zona arqueológica del Templo Mayor o en las zonas aledañas, que, si bien no son de la época, sí representan, por ejemplo, las flechas, los arcos, la cerámica, la escultura, el tipo de cosas que hacían los mexicas en su sociedad”, subraya Pastrana.

La muestra estará acompañada por un catálogo de 16 artículos que reunirá los resultados de un seminario y un ciclo de conferencias que, este año, organizó El Colegio Nacional para reflexionar en torno a los registros y la documentación tocante a la fundación de Tenochtitlan.

La muestra estará disponible hasta marzo.

Foto: INAH