Le han llamado la resistencia gorda porque se trata de un grito colectivo en contra de la violencia estética, médica, familiar y social que por décadas han experimentado las mujeres de todo el mundo, aunque en este caso mexicanas, por el simple hecho de habitar “cuerpas gordas”.

Pero esta resistencia no es por medio de la violencia física o armada, sino a través de una compañía que ha encontrado en el cabaret una forma de hablar de la gordofobia reinante en la sociedad y los medios de comunicación, pero sobre todo de la resignificación de los cuerpos y la verdadera inclusión.

Gordas Expansivas Burlesqueras, recién creada el año pasado, ya generó un par de obras para tener esa lucha: Zoocabaret y Monólogos de la lonja, esta última basada en testimonios de 70 personas y experiencia personales, y la cual se presentará desde este jueves 11 y hasta el 21 de diciembre, en el Foro a Poco No, en el Centro de la CDMX.

Lee también El niño que desea saber qué pasa tras la muerte

6W64XO67VBF6PESKJ6ZVENMMBU

La actrices estrenarán el jueves los Monólogos de la lonja. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Monólogos de la lonja es una obra que contó con una investigación previa, en la que se abrió un cuestionario a mujeres y disidencias que se autonombraran “gorda” (o no necesariamente ); las respuestas fueron brutales a preguntas como: la primera vez que les había dicho “gordas” y los años de dieta que llevaban, tratando de encajar en una sociedad tan exigente como la actual.

Las integrantes de la compañía cuentan que lloraban al leerlas, pero también se encontró en ellas cierta luz, porque por ejemplo a la pregunta ‘¿Por quién te has sentido discriminada?’, alguien respondió que por los hombres y las sillas, lo que les provocó risas y el motivo para crear una canción salsa.

“La resistencia gorda puede existir desde un lugar de gozo, no sin omitir que ha sido un lugar de sufrimiento y tristezas, de años de terapia y dolor, pero hacemos hincapié en que nosotras hemos encontrado el alivio desde poder gozar la vida, la sensualidad, a nosotras, en escena”, dice Arantza Durand, actriz y directora de la obra.

Lee también ¿Por qué Adal Ramones no dejó hablar a Kim Shantal cuando trataba de hablar de los tratos de Eleazar?, el conductor lo explica

Gordas Expansivas Burlesqueras tuvo su semilla hace dos años, cuando la terapeuta Fernanda Hernández estaba haciendo su tesis y se encontró con la palabra “Gordodidad”. Y descubrió que se refería a lo que ella había vivido, como la vergüenza y el rechazo a su cuerpo, pero contadas desde una persona del otro lado del mundo.

Entonces decidió iniciar su propio Círculo de Gordodidad, en el que las personas podían hablar desde su dolor, ser escuchadas y sostenerse. Durand estaba entre ellas y fue cuando se ideó hacer algo desde el cabaret y el burlesque.

“Desde el activismo podemos ser rudas y decir: ‘cabrón gordofóbico‘ o pedagógicas de: ‘mira, te voy a explicar’, pero a partir del cabaret era hablar desde la herida, meterle un poco de chistín para que la gente más fácil lo procesara e invitara a la reflexión”, comenta Hernández.

Lee también Viuda de Andrés García contradice a Roberto Palazuelos; afirma que la casa de Acapulco del actor sí puede ser vendida

“En el cuestionario hubo una parte en la que todas las respuestas eran (que pasaban las cosas) por gorda, que si te caías era por gorda, si te daba gripa era por gorda, si tenías diabetes era por gorda, que si llovía, era por gorda, entonces fue hacer patente lo absurdo de eso, nos movió, nos conectó, nos hizo reír y era usarlo en escena”, destaca.

Transforman espacios

Gordas Expansivas Burlesqueras es la primera compañía (financiada por sus propias integrantes) que está logrando espacios en foros capitalinos, como el Teatro Bar El Vicio y el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico, que han ido adecuándose a las necesidades de las actrices.

Esto no quita, dicen, el trabajo que activistas como Erika Bülle, artista del performance, ha hecho en festivales internacionales y museos como el de Arte Contemporáneo.

“Ya no piensan en darnos un camerino de dos por dos porque no cabemos, sino un salón; tampoco puede haber sillas donde nuestra gente que nos viene a ver, que son gordes, no quepan, o la entrada no puede estar empinada. Hay cositas que hemos establecido, se han logrado y eso es un cambio profundo”, destaca Durand.

Lee también Lista completa de nominados de los Globos de Oro 2026

¿Va México atrasado? Mucho, dice la actriz Ara Torres López, quien recuerda que si bien el público se porta amable y receptivo, en redes sociales los ataques son constantes.

“Las gordas no tenemos ninguna representación (en medios audiovisuales) y, cuando se tiene, es cero digna. Siempre se es la villana, la mejor amiga o el personaje chistoso, pero ¿alguien nos ha preguntado qué historias contar?

“Y en las redes nos han puesto cosas terribles, como: ‘qué valor para hacer lo que hacemos’ pero en sarcasmo, en burla. Y no queda más seguir con la coraza, llorar en casita y regresar a enfrentar el mundo”.