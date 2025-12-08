Más Información

Desde niños, dice la cineasta Manuela Irene Espitia, tenemos relación con la muerte: comemos carne de seres que tuvieron vida, perdemos mascotas y podemos ver animales muertos en carreteras.

Ella misma, recuerda, creció obsesionada con la muerte, pensando qué sentiría su cuerpo al ser tragado por los gusanos, o si habría algo especial en caso de ser cremada.

“La muerte no es algo que se pueda negar, ahí está, los niños la ven de manera natural, sin prejuicios”, apunta Manuela.

Así que la temática de su ópera prima, Monstruo de Xibalba, que llegó este fin de semana a salas comerciales no podía ser otra más que la partida de este mundo.

La cinta aborda la historia de un niño de ocho años quien, mientras pasa sus vacaciones en un pueblo yucateco ubicado en la selva, busca saber qué pasa con una persona después de que muere, al tiempo que encuentra a un hombre del que se cree es un monstruo.

“Mucha gente me dice que es una película peculiar para los niños y sí, pero lo que yo quería era mostrar a un niño y sus vacaciones, de cómo va disfrutando la vida y su relación con la naturaleza”, expresa.

Manuela Irene Espitia dirigió el corto Un gesto, seleccionado en el Festival Cinélatino Toulouse. Foto: Mandarina Pictures
Manuela Irene Espitia dirigió el corto Un gesto, seleccionado en el Festival Cinélatino Toulouse. Foto: Mandarina Pictures

Monstruo de Xibalba se filmó en locaciones yucatecas, proceso en el que pasaron cosas mágicas.

“No pedí permiso a la naturaleza (mediante un ritual) porque me sentiría una farsante, pero entonces empezaron a pasar cosas, por ejemplo: entramos a un cenote y había un buitre cuidando su nido, yo dije que eso no me gustaba nada, pero (los pobladores) me dijeron que por el contrario, era buena señal”, recuerda la realizadora.

Al protagonista, el niño Rodrigo Ojeda, lo encontró de manera fortuita. Justo un día recibió un correo electrónico en el que sólo se le preguntaban si aún había tiempo para hacer un casting.

Rodrigo llegó a la cita un poco tarde, leyó, se puso, como entendió, en papel, de inmediato la producción supo que él era el indicado para interpretar el personaje.

“Ahí me dijo: ‘está bonito, pero triste; es hermoso, pero melancólico’. Y ya. Entendí que él entendía todo lo que yo quería trasmitir”, apunta Manuela Irene.

