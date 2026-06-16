Rafael Inclán no hubiera dejado a Maribel Guardia si entre ellos se hubiera dado una relación seria, de eso está seguro el actor de 85 años, quien trabajó junto a la actriz en varias películas de la época de los 80, en el llamado cine de ficheras o sexy comedias.

Rafael Inclán y Maribel Guardia coincidieron en varias producciones del cine mexicano durante la década de los 80, fueron una dupla conocida entonces por compartir créditos en "Macho que ladra no muerde" (1984), la comedia "De todas… ¡todas!" (1985), así como en "A garrote limpio" (1986) y "Un hombre violento" (1986).

Por supuesto que a Inclán, Maribel le parecía una mujer muy atractiva, de las más atractivas de entonces, lo ha dicho en más de una ocasión cuando le preguntan por ella y por el romance que tuvieron.

Inclán dijo que lo peligroso en aquel momento es que actuaron como pareja, sin hacer escenas desnudos.

"Y eso es lo peligroso, no una escena de encuerados", dijo en una charla de hace tiempo con Yordi Rosado.

Rafael Inclán y Maribel Guardia, juntos en "De todas todas", noviembre, 1985. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Se sinceró al decir que sí tuvieron una aventura, pero que en ese momento estaba cada uno en algo diferente, por lo que hubo agrado mutuo, se cayeron bien, y definió, lo que hubo entre ellos como un conato, es decir, el inicio o intento de una acción que se frustra o se detiene antes de llegar a completarse.

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"Hubo un poquito más de affair (o aventura) pero yo andaba mucho en la fiesta, ella tenía casi una relación que iba a volver seria; entonces, fue como un encontronazo de una película, nos caímos bien, ella me gustó mucho, no sé yo a ella y hubo ahí un conato, esa es la verdad", expresó.

Compartió que en aquel momento tenía mucho trabajo y era solicitado en cine, teatro y cabaret, por lo que no tenía tiempo para una relación romántica.

"Nos llevamos bien y nos atraíamos, pero yo traía cine, teatro y cabaret, ¿a qué hora ves a la que sea?".

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Insistió en decir que tiene muy buenos recuerdos de Maribel y de lo bien que la pasaron, pero mentiría al decir que tuvieron una relación como tal.

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"Conmigo fue muy agradable el momento pero nunca llegó a una relación, no tengo por qué mentir".

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Eso sí, con su conocido tono bromista pero franco, Rafael Inclán confesó que de haberse dado algo real entre ellos de tonto la dejaba, es más, seguramente seguirían juntos.

"Seguiría con ella, de pendejo la dejo", expresó.

Inclán tiene cuatro hijos en total, tres biológicos y una por adopción, concebidos a lo largo de sus distintas relaciones; Maribel tenía un hijo, Julián, fruto de su relación con el cantante Joan Sebastian; Julián murió en 2023 tras sufrir un infarto.

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