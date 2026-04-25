Guadalajara. El grito hizo estremecer al auditorio. Sobre el escenario, Lorena Gutiérrez se llevó la mano derecha al pecho y comenzó una frase que pronto fue seguida por los demás: ”Fátima, tu madre está en la lucha, ni una más, ni una asesinada más”.

La mujer es quien desde hace más de una década espera justicia para su hija, quien cuando tenía 12 años fue asesinada por tres vecinos cuando regresaba de la escuela en el Estado de México, de quien abusaron sexualmente, apuñalaron y golpearon con piedras la cabeza, para luego ser enterrada y que no fuera hallada.

El grito, esta noche, fue una mezcla de dolor, orgullo y lucha. Porque fue cuando Doña Lorena y su esposo Don Jesús subieron para recibir tres premios en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Película, Dirección y del Público.

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“Sueño con que el mundo entero escuche tu voz, te prometí que ibas a trascender y que nadie se iba a olvidar de cómo te obligaron a irte, te prometo que no dejaré de luchar”, dijo Doña Lorena en algún momento.

Ahora tocará a la cinta, que ellos mismos dirigieron de la mano del experimentado Rodrigo Reyes (“1499”) encontrar distribuidor comercial para que llegue a los cines mexicanos, pero antes tendrá funciones en el extranjero en donde se verá la injusticia que hay en México.

“Mientras no nos escuchen la justicia no va a avanzar, no tenemos que tener miedo y callar, porque lo peor que nos podía pasar, ya ocurrió, ya nos habían destrozado la vida”, expresó.

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“Querida Fátima” muestra, entre otras cosas, las mentiras de Citlali Hernández, entonces titular de la Secretaría de Mujeres, quien les prometió resolver y tramitar una audiencia con la presidenta de México, algo que nunca llegó.

En la ceremonia del clausura del FICG la comunidad LGBT+ se vio representada con el triunfo de “Soy Mario”, sobre un hombre trans que queda embarazado y de luchar contra los prejuicios de los demás, incluida su familia.

La cinta ganó Interpretación (Oustin de León, un actor natural trans) y del Jurado del Premio Maguey, sección que galardona a las temáticas de la comunidad.

“Abramos la conciencia y la mente, tiremos esas enseñanzas de lo que significa ser hombre, abracemos las diferencias y es reconocer que las identidades son únicas”, dijo Sharon Kleinberg, directora del largometraje que ya cuenta con Mandarina Cine como distribuidor.

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En tanto el Jurado Joven de la sección mexicana dio premio a “La misma sangre” sobre el asesinato de la defensora de tierras en Guerrero, Rocío Mesino, en 2013.

Norma Mesino, hermana de la víctima y quien asumió el liderazgo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mandó un audio al realizador Agustín Lineres Colmenares.

“Ningún defensor deber ser perseguido y asesinado. Todos merecen vivir en paz, con justicia y dignidad”, dijo Mesino.

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Premios

Mezcal (Oficial mexicana)

Película: “Querida Fátima”

Dirección: Lorena Gutiérrez, Jesús Quintana, Rodrigo Reyes (“Querida Fátima”)

Interpretación: Oustin de León (“Soy Mario”)

Del público: “Querida Fátima”

Jurado joven: “La misma sangre”

Logro técnico artístico: “Ciudad de muertos”

Maguey (temática LGBT+)

Película: “Feito Pipa” (Brasil)

Interpretación: Teca Pereira y Yuri Gomes por “Feito pipa” (Brasil)

Del jurado: ”Soy Mario”

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Cine de Género

Película: Alpha (Francia)

Hecho en Jalisco

Largometraje: “El círculo de los mentirosos”

Corto: ”Mi lugar favorito”

Animación

Largometraje: “Coracao das trevas” (Brasil)

Corto Rigo Mora: “Una vez en un cuerpo” (Colombia)

Documental

Largo documental: “Niñas escarlata” (República Dominicana)

Dirección. “Niñas escarlata”

Logro técnico artístico: “ La fabulosa máquina del tiempo” (Brasil)

Sección Iberoamericana:

Película: “Hangar rojo” (Chile)

Dirección: “Hangar rojo”

Opera prima: “Barrio triste” (Colombia)

Interpretación masculina: Nicolás Zárate por “Hangar Rojo” (Chile)

Interpretación femenina: María Magdalena Sanizo (“La hija cóndor”)

Guión: “Hangar rojo”

Logro artístico: “Hangar rojo”

Corto: “Tres”

Especiales

FEISAL (escuelas de América Latina): “Aquí se escucha el silencio” (Chile)

FIPRESCI (prensa y crítica especializada): “Oca”

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