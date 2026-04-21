Guadalajara.— La historia de Cruz Azul, cooperativa que tiene como estandarte público al equipo de futbol, tiene pasajes nebulosos, como los supuestos arreglos de partidos y hasta muertos por el control de las plantas productoras de cemento.

“Es la historia más impactante que ha pasado en crimen coorporativo, de gobierno y social en los últimos 50 años”, dice Carlos Bátiz, fan de la Máquina Celeste.

Y justo por ese amor al equipo inició en plena pandemia la elaboración de una serie documental que se convirtió en Azul celeste, azul oscuro, largometraje que llegará a cines el 27 de mayo.

Bátiz y Carlos Carrera son las manos detrás de la producción que entrevistó a exjugadores y exdirectivos, como Ricardo Peláez y Oscar “El Conejo” Pérez, además de cooperativistas y abogados, y también se incluyó material en video casero y fotografías.

Por más de 20 años el club de futbol no fue campeón a pesar de disputar varias finales, lográndolo hasta que salió Billy Álvarez, ahora en prisión acusado de fraude.

“Cómo vas a ganar si hay tanta basura ahí, cuando descubres que es más negocio que el equipo pierda a que gane”, reflexiona Bátiz.

El realizador aclara que no encontraron nada sobre jugadores comprados o amenazados para que no ganaran los partidos.

“De que vendieran partidos, de eso sí no encontramos nada, cuando queríamos información, gente de la anterior administración se metió al club y robó todo, eso se ve en el documental”, explica.

Carrera, a quien no le gusta el futbol, se integró al proyecto porque vio una historia que contar.

Tanto los hermanos Álvarez Cuevas (Billy y Alfredo), como Víctor Garcés, exdirector jurídico de la cooperativa y acusado de delincuencia organizada, fueron invitados a dar su testimonio, pero no quisieron.

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