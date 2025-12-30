Relatos situados en monarquías imaginarias, herederos enfrentados al deber, secretos familiares y romances atravesados por tensiones forman parte de los K-dramas que se estrenarán en 2026 y que ya comienzan a despertar el interés de los seguidores del género.

Si eres de quienes disfrutan dejarse envolver por estas historias surcoreanas, a continuación repasamos algunos de los títulos que llegarán el próximo año y que conviene tener en el radar.

"¿Cómo se traduce este amor?"

Este drama romántico, que llegará a Netflix, presenta a Joo Ho-Jin, un intérprete multilingüe que domina inglés, japonés e italiano, y a Cha Mu-hee, una actriz que alcanza fama mundial tras protagonizar una película de zombis. Ambos coinciden en el ámbito laboral cuando él es contratado para acompañarla como traductor en un programa de televisión.

La relación profesional va dando paso a una cercanía más personal, situación que se complica con la intervención de una tercera persona que despierta celos.

Las diferencias de carácter: él reservado y meticuloso, ella espontánea e impredecible, influyen directamente en la evolución del vínculo.

Grabada en Japón, Canadá e Italia, la serie se estrenará el 16 de enero. El elenco lo encabeza Kim Seon-ho, conocido por "Start-Up" y "El amor es como el Cha-Cha-Cha", junto a Go Youn-jung, de "Sweet Home" y "Law School".

"Esposa de un príncipe del siglo XXI"

Protagonizada por IU y Byeon Woo-seok ("Lovely Runner"), esta producción se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año, pese a haber sufrido retrasos de más de medio año.

Ambientada en una Corea alternativa bajo una monarquía constitucional, la historia se centra en Sung Hee-joo, una heredera que lo tiene todo, excepto el linaje real que le permitiría encajar plenamente en ese mundo.

IU interpreta a la segunda hija de la familia propietaria del mayor conglomerado empresarial del país, cuya condición de plebeya termina convirtiéndose en un obstáculo para la vida perfecta que aparenta.

Su destino se entrelaza con el del príncipe Lee Ahn, heredero al trono que, pese a ser hijo del rey, carece de riqueza y poder. El encuentro entre ambos marcará un punto de inflexión en sus vidas.

"Los locos maravillosos"

Encabezado por Cha Eun-woo y Park Eun-bin, este proyecto narra la historia de un grupo de personas comunes que, de forma inesperada, adquieren habilidades extraordinarias y deben proteger su vecindario de amenazas ocultas.

Aunque el rodaje concluyó antes de que Cha Eun-woo iniciara su servicio militar, el estreno del drama está programado para el primer trimestre de 2026 en Netflix.

"Dream to you"

El reencuentro de dos personas que compartieron la infancia es el eje de esta comedia romántica protagonizada por Lee Hyeri (Reply 1988) y Hwang In-yeop.

La historia recorre distintas etapas de la adultez a través de Lee Jae, una reportera que transita de la ilusión juvenil a la resignación, y Su Bin, un director de cine que logra liberarse de las expectativas familiares para perseguir sus propias aspiraciones. El reencuentro entre ambos promete una narrativa emocional.

"Lovestruck"

Ha Young ("Héroes de guardia") y Jung Hae-in ("Amor en la puerta de al lado") protagonizan este romance ambientado en un pueblo rural. Ko Eun-sae, una fiscal que despierta tras un accidente sin recuerdos, se reencuentra con un hombre que asegura ser su novio.

Jang Tae-ha, un exboxeador, aprovecha la pérdida de memoria de Eun-sae para protegerla, dando pie a una convivencia forzada que deriva en una relación dulce, aunque marcada por secretos.

Fiebre de primavera

Esta comedia romántica que llegará a Prime Video sigue a Yoon Bom, una profesora que llega a una escuela de un pequeño pueblo con una actitud reservada. Allí conoce a Seon Jae-gyu, padre de uno de sus alumnos, con quien inicia un romance intenso e inesperado. El drama está protagonizado por Ahn Bo-hyun y Lee Joo-bin.

Novio a pedido

Jisoo, integrante de BLACKPINK, encabeza esta comedia romántica con toques de drama. La historia gira en torno a una mujer que, en su búsqueda del amor, se adentra en el mundo de las citas virtuales y termina contactando a cientos de hombres.

El estreno mundial está previsto para el tercer trimestre de 2026 en Netflix.