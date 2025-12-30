Más Información

El enfrentamiento que Ian Ziering, actor de la serie "", protagonizó a finales del 2023 ya tuvo consecuencias legales.

De acuerdo con la revista “People”, uno de los involucrados, de nombre Jacob Hernández, acudió a la corte de Los Ángeles para interponer una demanda contra Ziering en la que lo acusa de agresión, asalto, negligencia, entre otros cargos.

Hernández es uno de los motociclistas que participaron en el altercado que se volvió viral en redes sociales. En los documentos, alega que él y un acompañante circulaban por la ciudad y se detuvieron frente al vehículo del actor; sin embargo, niegan haberle obstruido el paso y asegura que fue Ziering quien lo empujó.

Tras ese primer contacto, afirmó, se produjo una pelea mayor. El demandante asegura que tanto él como su acompañante resultaron heridos y que sus motocicletas sufrieron daños durante el incidente.

Además, acusa a Ziering de haber proporcionado información falsa a las autoridades, lo que derivó en su arresto en mayo de 2024 por cargos de vandalismo y agresión con arma mortal.

Asimismo, sostiene que el actor dañó su reputación al referirse al altercado en redes sociales y entrevistas, pues afectó su imagen personal y legal. Por ello, solicita daños compensatorios y un juicio con jurado.

El enfrentamiento se volvió viral en enero de 2024, cuando comenzaron a circular videos del momento. En ese entonces, el actor calificó el episodio como “alarmante” y aseguró que actuó para protegerse.

Hasta ahora, ni Ian Ziering ni sus representantes han respondido públicamente a la demanda civil presentada en su contra.

