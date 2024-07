¿Qué fue de los actores de "Beverly Hills 90210"?

El reciente fallecimiento de Shannen Doherty, el pasado sábado a los 53 años por cáncer cerebral, hizo que estuviera en la conversación la serie de televisión “Beverly Hills 90210”, en la que la actriz dio vida a Brenda Walsh.

Aunque ya han pasado más de 24 años desde que terminó las transmisiones de este icónico proyecto, el público sigue recordando con cariño la historia del grupo de jóvenes que vivían en una ciudad acomodada en Estados Unidos.

Al término, muchos actores continuaron su carrera en la actuación, aunque muy pocos consiguieron seguir con el mismo éxito que les dejó este proyecto. A continuación te decimos qué fue de estas celebridades.

¿Qué pasó con los actores de "Beverly Hills 90210"?

Jason Priestley. El actor interpretó a Brandon Walsh, quien era el hermano gemelo de Brenda, tras este show también se dedicó a ser director y continuar con un amplia trayectoria tanto en la televisión como en el cine.

Ha logrado un éxito que el resto de sus colegas no han conseguido en Hollywood, por ejemplo fue nominado a dos Globos de Oro, en 1993 y 1995 en la categoría de Mejor actor de serie de televisión - drama por “Beverly Hills 90210”.

Trabajó en filmes de mediano presupuesto y series como “Tru calling”, “Love monkey”, “Haven”, “CIS: Crime scene invetigation” entre muchas más como “Raising expectations” y la más reciente “Private eyes”.

Jennie Garth. Ella interpretó a Kelly Taylor, una chica popular de la serie y después de este proyecto siguió su trabajo en la TV, en películas para televisión y doblaje de voz en una participación especial en “Family Guy”.

En la pantalla chica estuvo en la competencia de “Bailando con las estrellas” y en las series “What I like about you”, A brand new life”, “Growing pains”.

Brian Austin Green. Él dio vida a David Silver y tras “Beverly 90210” continuó su carrera en series como “Terminator: The sarah Connor chronicles”, “Smallville”, “Desesperate housewives”, entre otras más.

El 30 de marzo del 2002 nació su primer hijo Kassius Lijah Green que tuvo con su pareja Vanessa Marcil, con quien anduvo antes de que tuviera un romance con Megan Fox, se casara y tuviera tres hijos. Después de que se divorciara en octubre del 2020, Green tuvo otro bebé, el primero con Sharna Burgess.

También fue productor y actuó en otros proyectos televisivos como “The twilight zone”, “Sabrina the teenage witch”, “Baywatch”, por mencionar algunas.

Ian Ziering. Él interpretó a Steve Sanders, quien luego de “Beverly Hills 90210” hizo varios filmes de bajo presupuesto como la saga de “Sharknado”, entre otras; en la TV hizo un extenso currículum entre las que están: “CIS: NY”, “What I like about you”, “The Muppets”, así como el spin off “BH90210”.

Gabrielle Carteris. Fue Andrea Zuckerman una chica intelectual; después prefirió contar con una carrera discreta en la actuación, pero ha tenido un lugar importante en el Sindicato de actores de Hollywood (SAG) en el que fue presidenta del 2016 al 2021. En temas de salud tuvo parálisis facial en el 2006 que le afectó durante seis meses su habla; tiene dos hijas: Kelsey Rose y Mollie Elizabeth.

"Beverly Hills 90210"

Tori Spelling. La actriz llegó a ser Donna Martin en la mencionada serie, quien posteriormente también hizo algunas cintas independientes, ha aparecido en las películas “Scream 2” y “Scary movie 2”; llegó a estar en el reality “Celebreality” y estuvo en las series “Smallville” y “Mystery girls”.

Ella es hija del productor de TV Aaron Spelling, quien cuando falleció en el 2006, sólo heredó 800 mil dólares; tuvo cinco hijos y llegó a ser considerada en la serie “Charmed” cuando Shannen Doherty salió, pero finalmente no obtuvo el papel.

