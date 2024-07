Así hablaba Shannen Doherty de la muerte y su miedo a ella: "No estoy lista"

Conocida por sus papeles en exitosas series como "Beverly Hills 90210" o "Charmed", Shannen Doherty falleció el sábado 13 de julio, tras una batalla de más de ocho años contra el cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer a primera hora de este domingo por su publicista , Leslie Sloane, a la revista "People": "El sábado 13 de julio, Shannen perdió su batalla contra el cáncer tras muchos años de lucha. La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, incluyendo a su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar en paz".

Los últimos años fueron duros para la actriz, pues aunque la palabra muerte constantemente se colaba en sus pensamientos, eran más sus ganas de vivir, incluso; en varias ocasiones aseguró no estar lista para recibirla.

Lee también Muere Shannen Doherty a los 53 años; interpretó a Brenda Walsh en "Beverly Hills 90210"

En una entrevista del 2020 que Doherty concedió a al revista Elle, llegó a reflexionar sobre su enfermedad y confesó que, aunque de vez en cuando sentía la necesidad de despedirse de sus seres queridos, una parte de ella la animaba a continuar luchado.

"Hay cosas que necesito decirle a mi madre, pero cada vez que llega el momento de hacerlo, parece todo tan definitivo. Se siente como si estuvieras cerrando algo, rindiéndote, y yo no lo estoy. No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí", dijo en ese entonces.

Más recientemente, a finales el 2023, la actriz volvió a tocar el tema de la muerte, sus ganas de seguir viva y sus planes a futuro: “No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado", declaró "People".

La esperanza de que vencería al cáncer siguió con ella hasta el final; incluso, en su última publicación en las redes sociales habló sobre un cambio en su tratamiento y se mostraba optimista: "hay algo positivo. La estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, lo que significa que hay aún más protocolos para mí. Por primera vez, en un par de meses, me siento esperanzada", explicó en un video.

Shannen Doherty fue diagnosticada, por primera vez, con cáncer de mama en 2015 y aunque logró vencerla, para inicios del 2020 anunciaba que había regresado, ahora más fuerte, pues se encontraba en etapa IV y ya había hecho metástasis en el cerebro y posteriormente se extendió a sus huesos.

Lee también Shannen Doherty "quiere vivir" pese a enfrentar cáncer en etapa cuatro