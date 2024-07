Shannen Doherty y la última publicación que hizo antes de morir: "es aterrador"

En su publicación más reciente en redes sociales, Shannen Doherty hablaba de las quimioterapias que estaba a punto de comenzar para combatir el cáncer fase 4 que padecía. En el video, la actriz hablaba de la poca certeza que tenía acerca de si el tratamiento tendría efectos positivos, sin embargo, se mostró optimista debido a un aspecto en particular.

Hace unas horas, la publicista de Shannen, Leslie Sloane dio a conocer la noticia del deceso de la actriz, que partió de este plano a los 53 años.

Durante casi una década, Doherty luchó para combatir el cáncer de mama que padecía, detectado por sus doctores en 2015; en 2017 entró en remisión, pero para el 2019, los especialistas le informaron que la enfermedad había vuelto y, lamentablemente, se había propagado a otras partes de su cuerpo.

Lee también: Muere Shannen Doherty a los 53 años; interpretó a Brenda Walsh en "Beverly Hills 90210"

De hecho, la última publicación que hizo en sus redes, antes de partir, estuvo relacionada con las futuras quimioterapias que tomaría.

El video, publicado el 25 de junio, muestra a Shannen frente a un micrófono, informando a sus seguidores acerca del panorama que tenía acerca de la terapia contra el cáncer, el cual era incierto, pues destacó que era poco el pronóstico que le daban sus doctores.

"No tengo idea cuánto tiempo estaré en la quimioterapia, no tengo idea si serán tres meses, si serán seis meses o si, no está funcionado luego de tres meses, cambiaremos de tratamiento de nuevo".

Realista, la actriz de "Beverly Hills 90210" expresó que no estaba en sus manos conocer el panorama que estaba por venir, y si las quimioterapias a las que iba a ser sometidas, le aseguraban una mejora.

Lee también: ¿Quién fue Shannen Doherty, la actriz de "Beverly Hills 90210" que falleció?

"Realmente no es algo que yo pueda predecir, no es algo que mi doctor pueda predecir, y eso es aterrador, es como una gran llamada de atención", precisó.

Sin embargo, también habló de la parte positiva de la situación, pues aseguró que en los últimos meses, su cuerpo y su estructura molecular mostraron un cambio que, por sus mismas mutaciones, permitiría que probaran con nuevas terapias que antes no se ajustaban a su sistema.

"Al mismo tiempo, tengo que decir que hay algo positivo, esta cosa positiva es que, debido a la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, significa que hay aún más protocolos para mí para tratar, así que es probable que por primera vez, en un par de meses, me siento esperanzada, porque ahora hay muchos más protocolos ahora, antes estaba esperanzada pero seguía preparándome para lo que pudiera suceder", explicó.

Su fallecimiento se produjo 19 días después de esta publicación, a su vez que, su última aparición pública tuvo lugar ocho días antes de que este video fuera grabando, cuando fue captada en las calles de "Kristy", un restaurante ubicado en Malibú, junto a su amigo Chris Cortazzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc