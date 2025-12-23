Más Información

La ya está aquí y, seguramente, quieres disfrutar de un maratón en compañía de tu familia o seres queridos mientras comparten la cena o el recalentado. Por ello, aquí te presentamos algunos ideales para estas fechas.

Aunque existen muchas películas navideñas memorables, desde clásicos como "Mi Pobre Angelito" hasta propuestas más recientes como "Terrifier 3", las producciones coreanas se han ganado poco a poco un lugar muy especial en el corazón de los televidentes.

Cabe señalar que esta lista no tiene un orden específico, por lo que todas las opciones cuentan con la misma “calificación”. Siéntete libre de elegir el K-Drama que más llame tu atención y disfrutarlo cómodamente desde tu sillón.

K-Dramas para Navidad y dónde verlos

Crash Course in Romance

Iniciamos esta lista con una historia que sigue a Nam Haeng-seon, una exatleta que ahora trabaja en una tienda de comida, y Choi Chi-yeol, un profesor de matemáticas con un carácter poco amable.

Aunque sus primeros encuentros están marcados por claras diferencias, poco a poco ambos desarrollan una relación llena de complicidad y romance que endulzará tu día, gracias a las actuaciones de Jeon Do-yeon y Jung Kyung-ho.

¿Dónde ver? Netflix

Foto: IMDb.
Destined with You

Continuamos en el terreno del romance, pero ahora con un toque mágico. La serie sigue a Lee Hong-jo, quien encuentra un antiguo libro ligado a una misteriosa maldición, y a Jang Shin-yu, un abogado decidido a liberarse de su destino trágico.

Las actuaciones de Rowoon y Jo Bo-ah, junto con una atmósfera de misterio, humor y romance, convierten a este K-Drama en una opción perfecta para la temporada decembrina.

King the Land

Lee Jun-ho e Im Yoon-ah protagonizan esta comedia romántica ideal para ver en Navidad. La historia gira en torno a Goo Won, un heredero millonario de actitud fría, y Sa-rang, una empleada de hotel optimista y siempre sonriente que logra derretir su corazón.

Con una vibra al estilo Mujer bonita, esta serie promete risas, romance y momentos entrañables.

Besos, Kitty

Cerramos la lista con un título que se mueve en la delgada línea de pertenecer o no al género, ya que esta serie original de Netflix fue grabada en Corea del Sur, específicamente en Seúl.

La historia sigue a Kitty, una joven estadounidense a quien conocimos en A todos los chicos de los que me enamoré, y que ahora obtiene una beca para estudiar en la misma escuela a la que asistió su madre.

Entre la búsqueda de la verdad sobre su mamá y el reencuentro con sus raíces, Kitty forma un nuevo grupo de amigos que la llevará a vivir aventuras extraordinarias, convirtiéndose en el K-Drama perfecto para cerrar esta lista de opciones para ver en Navidad.

Foto: IMDb.
