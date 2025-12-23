Más Información

Con la experiencia adquirida a lo largo de décadas para Jaime Jasso, artista de efectos especiales, la Inteligencia Artificial no es ese enemigo que se dice que es en la industria cinematográfica, para el creativo es una herramienta que hay que saber usar para optimizar procesos, pero que nunca quitará el placer de producir contenidos audiovisuales.

El originario de Guadalajara que ha participado en producciones cinemaográficas vistas de impacto mundial como Avatar, de James Cameron, The Avengers: Infinity War, de Marvel o la saga de Star Wars en: The Force Awakens, The Last Jedi y Rogue One, lo hacen un referente en el mundo cinematográfico y un gran representante nacional en su área.

“No se va a dejar de apreciar el buen cine incluso con todo esto de la inteligencia artificial, que lo único que está haciendo es sobresaturar más el contenido y se va a poner peor en algún momento, ahí es donde vamos a ver mucha gente, los cineastas, los cinéfilos de verdad que vamos a consumir cine hecho por cineastas que respetan el proceso de creación, como debe de ser”, señala el creativo.

Por otro lado, pese a considerar que la Inteligencia Artificial es parte de los males que aquejan a la industria cinematográfica actualmente, Jaime no la descarta como una herramienta útil.

Jasso que presentó su cortometraje La piedra roja en el Festival de Cine de Tijuana asegura utilizar la IA en su proceso creativo, pero sólo en parte, logrando con esto el balance que considera, sería el ideal para sus compañeros realizadores.

“Es una manera muy eficaz de ser más rápido y productivo, en mi caso no estoy en contra de la Inteligencia Artificial, la pongo en mis herramientas, más no hago que reemplace mi proceso creativo”, apunta.

“Ahí es donde ya estamos viendo la diferencia, en que mucha gente toma la IA como de no saber nada, aprieto dos, tres botones o digo un prompt, y tengo un resultado, eso se está sobresaturando y la gente lo empieza a notar y se empieza a cansar de eso a muy temprana etapa de la IA”, sentencia.

