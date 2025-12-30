"Stranger Things" está a punto de terminar, pero antes de que llegue el capítulo final de la última temporada de esta exitosa serie, aquí te decimos todo lo que debes de saber para que llegues listo al que promete ser uno de los finales más comentados de la historia del streaming digital.

El último capítulo de la temporada final se estrenará a nivel mundial este miércoles 31 de diciembre del 2025 en punto de las 21:00 hora del centro de México, momento en el que conoceremos el desenlace de esta serie de Netflix.

El episodio “The Finale” llega rodeado de muchas teorías por parte de los fans, así como de preocupación por el destino de varios de los personajes que se han ganado el corazón del público como Nancy, Lucas, Dustin y Steve.

Vamos a activar una alerta de spoilers porque discutiremos un poco lo ocurrido en el volumen 2 que se estrenó el pasado 25 de diciembre en Netflix y ha puesto la antesala para la batalla en la que se definirá el futuro del mundo.

En estos tres episodios que llegaron como regalo de Navidad exploramos los momentos finales del grupo que ha protagonizado "Stranger Things" desde la primera entrega, encabezados por Mike Wheeler y Once.

Lee también: Antes del final de “Stranger Things”: reparto, nostalgia ochentera y el fenómeno global

El equipo está a punto de enfrentarse a Vecna, el villano de la serie para evitar que complete su plan que consiste en unir a Hawkins con el Abismo, además de que finalmente se explica que el Upside Down no es una dimensión paralela sino una especie de agujero de gusano.

Por otra parte, Max despierta del coma en el que se encontraba por ser prisionera en la mente del antagonista, aunque Holly, su aliada durante esta temporada final no corre con la misma suerte.

Will finalmente acepta su orientación sexual, lo que a su vez le permite desatar todo su poder y consagrarse como el hechicero que puede vencer a Vecna en la batalla final; finalmente reaparece número 8 y junto a Once acuerdan romper la conexión del Upside Down con Hawkins pero permanecer en el otro lado para evitar que el gobierno quiera seguir experimentando con más personas.

rad