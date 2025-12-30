Más Información

Las constantes publicaciones de junto a su novio, Bruno Espino, en redes sociales, donde se muestran “juntos siempre y de la mano”, ya anticipaban la noticia. La vedette cubana confirmó que llegará al altar con su pareja, 20 años menor que ella.

La bailarina, quien se casará por cuarta ocasión, reveló a la revista TV Notas que vive este compromiso con emoción y nervios, como si se tratara de su primera boda, pues asegura que se encuentra en una relación muy distinta a las anteriores.

“Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida. Es el hombre que me enseñó a direccionarme, por lo perdida que me encontró”, expresó la famosa de 58 años.

Sobre la fecha de la boda, Niurka adelantó que será el 1 de agosto de 2026, ya que desean casarse el mismo día en que celebrarán dos años de relación. “Cuando cumplamos dos años juntitos”, añadió.

La pareja comparte constantemente momentos de su romance en redes sociales y recientemente ha viajado junta por Europa.

Así fue la propuesta de matrimonio

La propuesta de matrimonio ocurrió el 9 de abril de este año, cuando Bruno Espino visitó a Niurka durante una dinámica de "La Casa de los Famosos All Stars". Durante el breve encuentro, Espino le dedicó unas palabras en las que le expresó su amor y, al mostrarle una caja, le hizo la esperada pregunta: “¿Te quieres casar conmigo, mi amor?”.

Visiblemente emocionada, Niurka aceptó la propuesta mientras Bruno permanecía arrodillado.

Los matrimonios de Niurka

Niurka Marcos se casó por primera vez con el productor Juan Osorio en 1998, con quien tuvo a su hijo Emilio. La relación concluyó en 2003. Posteriormente contrajo matrimonio con Bobby Larios, unión que terminó en 2006, y más tarde con Taixán Texido, en 2009.

