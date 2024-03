Prohíben a Juanpa Zurita hablar de temas políticos

Al joven influencer Juan Pablo Zurita le gusta hablar de todos los temas: de su vida, sus aventuras, deportes, su faceta como youtuber y su crecimiento en la televisión. Pero existe un asunto con el que prefiere mantener la boca cerrada: la política. Por ello es que su gente de management lo tiene bien cuidado y si algún periodista le pregunta del tema, su personal se acerca de inmediato hacia él y dice: “él no habla de temas políticos”. En respuesta, el también modelo opta por seguir sonriendo, sin perder la diplomacia y carisma.

Lee también "Vaselina" quiere a Paulina Rubio aunque sea de público

Leonardo Aguilar no descarta los corridos tumbados

Una de las principales influencias en la carrera musical de Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ha sido Joan Sebastian, y, por supuesto, también su propio padre. Pero aunque Pepe tiene claro que lo suyo no son los corridos tumbados sino la música de mariachi o romántica, Leo no descartaría en algún momento incursionar en dicho género. “Claro, estoy abierto a hacerlo, siempre y cuando la canción sea buena. No hay un criterio específico para decidir si la canción es buena o no, es como cuando comes pizza, si te gusta te la comes, ¿por qué? No sé pero te gusta, lo mismo con la música”.





Leonardo Aguilar no tiene miedo de incursionar en otros géneros. Foto: Instagram





En casa, pero delicado Javier Bátiz

El cantante y rockero Javier Bátiz, quien fue uno de los iniciadores del rock en México en los años 70, fue hospitalizado el pasado 3 de marzo, tres meses antes de su cumpleaños 80 (que será el próximo 3 de junio), celebración por la que actualmente estaba promoviendo su más reciente álbum, para el que grabó una serie de canciones donde hace homenaje a la música ranchera. Una fuente cercana al cantante nos cuenta que desafortunadamente todavía se encuentra delicado de salud, aunque ya está en casa y se espera que pronto pueda recuperarse para retomar la promoción de su nuevo disco.





Javier Batíz. Foto: Instagram oficial.





Lee también Eugenio Derbez defiende el trabajo de youtubers e influencers