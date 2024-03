“Vaselina” quiere a Paulina Rubio aunque sea de público

“Vaselina, el musical” reúne a gran parte de los exTimbiriches y es el mismo elenco que afirma su deseo por tener, aunque sea entre su público, a Paulina Rubio, una de las integrantes originales de la agrupación; tanto es el anhelo que Erik Rubín bromeó que le facilitarían un transporte aéreo para que acuda a verlos. “Nos encantaría que viniera a vernos, nosotros andaremos por Toluca… a ver si nos la llevamos, le mandamos el avión para que vaya a Toluca”, expresa el intérprete sobre su ex compañera, aprovechando que está en México, pues el próximo viernes estará como invitada en el 90’s Pop Tour.

Fans de Madonna no perdonan a Alan Estrada

Los fans de Madonna no perdonan ningún tipo de irreverencia hacia la diva, y Alan Estrada se ganó algunas reprimendas en su cuenta de Instagram cuando subió un video de la cantante donde está en el escenario acompañada de un grupo de bailarines vestidos de vaqueros, y ella luciendo una texana, trenzas, un corsé y short de piel con botas vaqueras, pero como música de fondo tenía el tema “Ay, papacito”, de Alicia Villarreal, haciendo referencia de que ese look era muy parecido al de la güerita consentida. Para pronto, los seguidores más aguerridos de “La reina del pop” lo tomaron como una burla y le manifestaron lo decepcionados que estaban de él, porque no consideró el empeño que la cantante de 65 años ha puesto en este espectáculo, aun después de haber pasado hace unas semanas por el hospital.





Los comentarios de Estarad siguen haciendo eco en los fans de la reina del pop. Foto: Facebook Alan Estrada





A Sandra Becerril no le molesta venta de su libro autografiado

La escritora Sandra Becerril, escritora de “Nightmare Cinema” y “Desde tu infierno”, tiene en sí una ola de emociones, luego de descubrir que su libro “Tu cadáver en la nieve”, con autógrafo, está valuado en poco más de 3 mil pesos en una plataforma de ventas. Evidentemente ella no lo puso en ese lugar, sino alguien a quien en su momento le estampó su firma y pensó sería una buena forma de obtener dinero. La guionista, con buen humor, dice que al final de cuentas alguien pagará por leerlo.

