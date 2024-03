Eugenio Derbez defiende el trabajo de youtubers e influencers

Eugenio Derbez no se intimida ante las críticas que ha recibido su nueva selección de comediantes para "LOL 6", donde figuran youtubers e influencers como Chingu Amiga, María Chacón y Berth Oh!. "Nunca hay una selección perfecta que todo el mundo diga 'ay me encantó', siempre hay ciertas quejas, pero debo confesarte que no es fácil juntar un buen grupo. Mucha gente dice ‘¿por qué no invitaron a tal?’ o “esos no son famosos’, pero hay mucha gente conocida que hemos invitado año tras año y les da miedo porque dicen ‘no voy a arriesgar mi nombre o mi carrera y si pierdo voy a quedar mal’, digo no, aquí no se trata de que si pierdes ya no eres buen comediante, pierde el que se ríe”.

De político a desnudista, este es el nuevo proyecto de Sergio Mayer

Sergio Mayer trae una sorpresa entre manos: prepara su regreso a la televisión como anfitrión de un reality show. "Yo soy el host del programa, me hicieron una propuesta y me dijeron: tu regreso sería un madrazo". Antes de haber confirmado la participación de este nuevo programa, del que no reveló el nombre, dijo que tenía dos propuestas, las cuales tuvo que consultar con su familia. “O estoy en una o en otra”, comentó.

Sergio Mayer le entra a todo, los negocios en el espectáculo, la política y ahora incursiona en una plataforma para adultos. Fotos: Clasos/Instagram.

El Capi Pérez: entre paternidad y otros horizontes

Frente a los rumores de que Carlos ‘El Capi’ Pérez y su pareja, Itzel, se sometieron a un tratamiento de fertilidad porque ya quieren ser papás, el conductor de televisión aclara que no tiene prisa, pero sí es una idea que le entusiasma. "Sí me gustaría tener hijos eventualmente, el próximo año o por ahí, no sé no lo estoy planeando tal cual", dijo Pérez, quien además afirmó que está disfrutando una etapa en pareja muy especial. “Estamos felices con nuestro matrimonio y un capito sería bienvenido, sí estoy contento la neta, pero sobre todo aspirando a en algún momento mudarme de plataforma, crecer”, señaló.

El Capi Pérez. Foto: Archivo