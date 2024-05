Aída Cuevas evita pleito con Lucía Méndez

En el último año Lucía Méndez ha estado de pleito con varias de sus colegas, entre ellas Laura Zapata, Dulce y Lorena Herrera, por lo que no es desconocido para nadie que la diva es de armas tomar y si te metes con ella no se quedará callada, por eso la cantante Aída Cuevas prefirió no opinar acerca de lo dicho por la intérprete de "Corazón de piedra", sobre la llamada que, dijo, recibió de Juan Gabriel. Mucho menos quiso ponerlo en duda, porque dijo que quería evitarse problemas con Lucía; se limitó a decir que ella despidió a su compadre y amigo en el homenaje que recibió en Bellas Artes, subrayando que ahí fue testigo del duelo de sus hijos y que eso para ella es más que suficiente para saber que el compositor ya trascendió a otro plano.

Actor de Luis Miguel se enfoca en ingeniería

Luego de interpretar la versión adolescente de Luis Miguel, en la serie homónima, Luis de la Rosa decidió estudiar Ingeniería Química a fin de tener otra carrera más allá de la que tiene frente a la cámara.

El actor está cerca de graduarse y está feliz, primero, porque desde niño siempre le gustaron los números y, segundo, porque tendrá algo a qué afianzarse económicamente, tomando en cuenta que los actores pueden pasar algo de tiempo sin tener un proyecto. Antes de Luis Miguel, Luis ya había formado parte de los filmes "Mientras el lobo no está" y "Todas las pecas del mundo".

En la serie de Netflix habrá otro actor que interpretará a Luis Miguel FOTO: INSTAGRAM

Johanna Murillo y José María Yazpik hacen buen equipo como ex

Quien diga que una pareja no puede trabajar junta, está en un error. Basta ver a Johanna Murillo y José María Yazpik, quienes no sólo están grabando una serie conjunta en este momento, sino que están armando una obra de teatro original para presentarla el año próximo. La puesta, dice brevemente la actriz de "Sierra madre", es un proyecto que se ha ido levantando en conjunto, poniendo la experiencia y buena vibra para ello. Y todo el día, cuando pueden, están con su pequeña hija.

Johanna Murillo en el Foro Lucerna. / CLASOS/ José María Yazpik, competirá en la sección oficial de largometraje. Foto: Archivo El Universal