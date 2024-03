Que no se le acerquen a Alex Lora

Alex Lora anda muy custodiado y selectivo. El cantante de “El Tri”, quien se ha caracterizado por ser muy accesible con el público y la prensa durante sus más de 50 años de carrera, estuvo presente en una conferencia de prensa de la obra “Lagunilla mi barrio”, donde anunció que será parte del ensamble en tres presentaciones, pero desde que este evento comenzó destacó la presencia de personal de seguridad al pie del escenario y sobre las escaleras protegiendo el acceso hacia el intérprete de “Las piedras rodantes”, quien luego, por medio de una mujer que aparentemente era su publirrelacionista, limitó las entrevistas sólo a los medios que tuvieran cámara profesional de televisión. Esta actitud, distinta a la que lo caracteriza, pareció incluso incomodar a su esposa, Chela Lora, quien dicen, estaba molesta tras bambalinas.

Lee también Ari Borovoy cierra capítulo de OV7 en buena lid

Adamari López, un libro abierto para su hija Alaia

A sus 9 años, la hija de Adamari López, Alaia, ya es toda una influencer, pues tan sólo en Instagram tiene más de un millón de seguidores. Por ello es que podría surgir la duda sobre qué medidas toma Adamari para protegerla, por ejemplo cuando le hacen entrevistas en las que la conductora habla sobre su pasado, como sus anteriores parejas, e incluso el papá de Alaia, Toni Costa, de quien ya está separada. La respuesta es ser sincera con ella, comenta Adamari: “Todo se lo digo a ella porque a veces también pasa que con sus amiguitos habla y me dice: ‘mami, fulanita dijo esto y eso no es cierto’ y le digo: ‘tú sabes lo que es cierto y si tú estás tranquila de que estás haciendo las cosas bien, no te debe afectar tanto lo que digan los demás’. Es cuestión de tratar de darle herramientas para que ella también salga adelante porque no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor, cuenta.





Alaia y Adamari López. Fuente: Instagram @alaia





Marco Antonio Muñiz no tendrá bioserie, pero sí homenaje

Jorge ‘Coque’ Muñiz dice que la bioserie de su papá, el cantante de bolero Marco Antonio Muñiz, siempre no se realizará. Aunque en el pasado se había hablado de la posibilidad, para evitar la polémica y afectar a terceros, no echaron a andar ninguna producción. “Yo creo que a mi papá no le gustaría una bioserie porque es muy respetuoso de sus amigos y pa’ contar mentiras, mejor que no la haga”, expresó entre risas Coque. Lo que sí sucederá es que en mayo hay planes de hacer un homenaje a la carrera de su papá en el Auditorio Nacional con un concierto. “Será el tributo a Marco Antonio Muñiz”.





Jorge y Marco Antonio Muñiz. Foto: Archivo





Lee también Problemas de salud alejan a Kiko de la prensa mexicana