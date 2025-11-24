Más Información

Este domingo hizo la última parada de su gira en São Paulo, Brasil, luego de 41 conciertos en 11 países diferentes la banda finalizó su gira, que reunió nuevamente a la banda inglesa después de 16 años, dejando recuerdos imborrables para miles de fanáticos del rock.

Hasta ahora los seguidores de Liam y Noel Gallagher no sabían qué ocurriría con la agrupación después de estos shows. Sin embargo, tras su presentación final en el estadio Morumbi en Brasil, por fin se dieron pistas claras sobre su futuro.

Oasis no ha dejado de mantener la conexión con los fanáticos. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.
A través de su cuenta de Instagram, Oasis hizo un breve repaso de los países y ciudades donde se presentaron, mencionando escenarios icónicos desde Heaton Park, en Manchester, hasta Los Ángeles, California.

“Y así sucedió (…) La fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente se abrió paso en los corazones y las mentes de una nueva generación. Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia jamás serán olvidados”.

Junto a este mensaje de agradecimiento, la banda originaria de Mánchester aclaró que tomarán una pausa tras finalizar su histórica gira. “Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”, señalaron.

Los países que visitaron con el Oasis Live ’25:

  • Reino Unido
  • Irlanda
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Argentina
  • Chile
  • Brasil

Durante su paso por México, los conciertos de en el Estadio GNP Seguros de la CDMX generaron una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares, es decir, entre 850 y mil millones de pesos mexicanos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Ambiente de emoción y nostalgia en el Estadio GNP, donde cientos de seguidores esperan el regreso de Oasis a México. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.
