Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

, el vocalista de Oasis, sumará un nuevo título a su vida: ahora es abuelo. A sus 53 años, el músico británico dio la bienvenida a su primer nieto, llamado Rudy, hijo de su primogénita Molly Moorish-Gallagher.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de su hija, quien compartió fotografías junto a su pareja, el futbolista Nathaniel “Nat” Phillips, donde ambos mostraron la cuna del bebé y lo sostenían entre brazos.

Molly es fruto de la relación de Liam Gallagher con la cantautora Lisa Moorish, con quien estuvo durante dos años a finales de la década de 1990. Actualmente, Molly Moorish-Gallagher tiene 27 años.

Además de Molly, Liam es padre de Lennon, fruto de su matrimonio con Patsy Kensit; Gene, hijo de su relación con Nicole Appleton; y Gemma, nacida de su romance con la periodista Liza Ghorbani.

Molly, la hija mayor de Gallagher, ha mantenido cierta presencia en el ojo público, participando en campañas de moda y mostrando una buena relación con su tío Noel Gallagher.

Actualmente, Liam Gallagher enfrenta una demanda millonaria de siete millones de libras por la manutención de su hija Gemma, nacida de su relación con Liza Ghorbani.

Los motivos detrás de la demanda se deben a que el cantante de Oasis presuntamente se habría desentendido de la paternidad de la niña, motivo por el que incluso fue multado por faltar a audiencias judiciales.

Ahora, la periodista buscaría exigir un aumento en la manutención a , según informaron diversos medios británicos, debido a que su hija tiene autismo y requiere mayores cuidados.

“Él creía que ya le estaba proporcionando a Liza una generosa pensión de manutención y sintió que esta demanda fue un poco descarada”, declaró Ghorbani al medio The Sun.

