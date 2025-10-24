Más Información

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

La guitarra de Noel Gallagher, rota por su hermano Liam durante la pelea que desembocó en la disolución del grupo Oasis, en 2009, se vendió en Londres por 289.800 libras (386.416 dólares), anunció el viernes la casa de subastas Propstore.

La guitarra Gibson ES-355, de color rojo, fue destrozada por Liam Gallagher en su camerino durante el festival Rock en Seine, cerca de París.

El grupo se separó tras esa disputa, y hubo que esperar hasta este año para ver nuevamente a los dos hermanos juntos en el escenario.

La banda se reunificó para una gira mundial, que comenzó el 4 de julio y concluirá el 23 de noviembre, que está teniendo un gran éxito.

La guitarra se vendió muy por debajo de una estimación que proyectaba su venta en unas 500.000 libras (666.000 dólares).

El instrumento, restaurado en 2011, ya había sido subastado en 2022 en París por 385.000 euros (446.700 dólares).

Por otra parte, letras manuscritas de Noel Gallagher, incluyendo las de su éxito "Wonderwall", alcanzaron las 75.600 libras (100.800 dólares).

Durante la subasta, unos lentes de sol de Elvis Presley se vendieron por 75.600 libras (100.800 dólares).

El famoso sombrero Fedora blanco de Michael Jackson, que llevaba en el videoclip de Smooth Criminal, en 1988, se vendió por 50.400 libras (67.200 dólares).

Artefactos de David Bowie, Jimi Hendrix y otras leyendas de la música también están incluidos en esta subasta, que finalizará el viernes por la noche.

