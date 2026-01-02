Sin los grandes espacios en medios de comunicación y publicidad estática, mucho menos los grandes reportes numéricos que de pronto hacen los grandes estudios a manera de comunicados periodísticos, hay una película que estrenó el año pasado en el mundo y “barrió” en la taquilla de todos los tiempos a la hollywoodense secuela de “Intensamente”.

Y con sus 2 mil 150 millones de dólares recaudados en el orbe (500 millones más que su contrincante de Pixar), es la cinta animada más exitosa de toda la historia, llegando a ocupar el escalafón 5 general, sólo superada por “Avatar”, “Avengers: Endgame”, “Avatar: el camino del agua” y “Titanic”.

¿Su título? “Ne Zha 2”. ¿Su origen? China. ¿Sus logros en festivales o ceremonias?. Una decena de galardones obtenidos en lugares como el festival de Shanghai, el Cartoon and animation of China y el Golden Panda Award, del mismo pais. Es decir, nada que podría presumir internacionalmente, porque se diría que es algo local.

Y no accedió al Oscar porque, dicen, a la productora no le interesó participar en ellos. Sólo ellos lo saben.

¿”Intensamente 2”? No puede quejarse por estar en el sitio 9, pero sin duda es una afrenta el haber sido superada por una producción extranjera.

¿Pero qué es “Ne Zha 2”?

Para entenderlo hay que saber un poco de las leyendas chinas. Y este filme está basado en la que cuenta cómo un guerrero se convirtió en deidad.

El director y escritor Yang Yu se tomó evidentemente la libertad creativa de conformar el inicio en un niño malcriado que tiene un misterioso poder que pocos entienden y en el que por supuesto, no se encuentra él.

La primera entrega se estrenó en 2019 y causó tanto impacto en su país natal, que se concretó la secuela que arranca donde acaba la primera, es decir, con el pequeño ya sabiendo que tiene que quizá algo idílico en él.

Ya en la segunda película se da cuenta que el mundo es cruel y no cree en lo bueno. Entre los más impactante logrado son escenas de batalla con cientos de guerreros luchando al mismo tiempo. Podría decirse que, en esencia, es la historia de un niño y su destino, algo que funcionó muy bien a Star Wars y su Anakin Skywalker alías Darth Vader.

El impacto

China tiene una población de mil 500 millones de habitantes, es decir, once veces más de lo registrado en México.

Si uno hace cuentas alegres, se podría decir que si cada chino fue a ver la película una vez, con eso se habría casi roto la taquilla de “Intensamente 2”, así que los números fríos estarían maquillando un logro completamente local.

Pero, aquí viene lo increíble: de acuerdo con Box Office Mojo, sitio que registra taquillas de todo el orbe basado en reportes oficiales, apunta que sólo el 1% de lo recaudado por “Nezha 2” procedió de China (apenas 23 millones de dólares).

Cosa contraria fue el fenómeno mundial de “Intensamente 2”, pues el mismo sitio reporta que de la taquilla mundial obtenida por la cinta de Pixar, el 38% llegó de EU (658 millones de dólares). Es decir, tres de cada diez boletos se vendieron en su país natal.

En México, la película se estrenó en septiembre como “Ne Zha 2: el renacer del alma” y logró más 55 mil admisiones, quedándose con el sitio 189 de la lista de lanzamiento 2025, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica

Esta cifra la colocó por encima de títulos como “Infierno en el pantano”, “Apocalipsis Zombi: paciente Z” y “Springteen: música de ninguna parte”.

¿Dónde verla?

Por ahora sólo está disponible a la renta en youtube. Dura más de dos horas. Atención con el título, porque en plataformas hay otras cintas con el nombre de Nezha, pero no son la misma.

