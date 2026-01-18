A punto de arrancar su gira The Black Parade 2026, la banda estadounidense My Chemical Romance anunció a través de sus redes sociales un ajuste, su primera parada en Latinoamérica debía ser pospuesta.

En dicha publicación la agrupación informó que por causas ajenas a ellos, al recinto y a la promotora, el concierto programado para el 22 de enero en Bogotá, Colombia, pasaba al 10 de febrero, pero a pesar de no ser más que dos semanas de diferencia, las inconformidades no tardaron en aparecer en los comentarios, sobre todo de aquellos que viajarían a la capital colombiana desde el extranjero para estar en esta presentación.

Pero este no es el único cambio en la agenda de la banda, todos los conciertos que darán en Asia también fueron reprogramados. My Chemical Romance visitará la capital mexicana los próximos 13 y 14 de febrero, los boletos ya están agotados.

Andrea Legarreta ya tiene novio

Después de haber terminado su matrimonio de tres años con Erik Rubín, la conductora del matutino Hoy, Andrea Lagarreta, se dio una nueva oportunidad en el amor con el coach fitness Luis Carlos Origel, quien es sobrino del periodista de espectáculos "Pepillo Origel".

"Lo que se ve no se juzga", dijo al ser cuestionada sobre si había romance con Luis Carlos, pues convivieron en un segmento del programa "Hoy", donde quedó al descubierto que entre ellos hay más que una amistad.

Legarreta explicó que son amigos desde hace muchos años, pero hasta hace poco su cariño se transformó en algo más y decidió arriesgarse, y que hasta el momento está siendo una experiencia muy bonita.

"Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos , cuando descubres que estás con una persona bondadosa , amorosa, dulce, lo que a mi me gusta es que el amor es eso, el amor tiene que ser dulce, tiene que ser lindo", comentó Andrea.

Aguascalientes recibirá a una idol

La tradicional Feria de San Marcos se llenará de la buena vibra de HUNTR/X, debido a la presencia de la rapera coreano estadounidense Audrey Nuna, quien da voz al personaje de Mira en la banda sonora de la película “K-pop Demon Hunters” (Las guerreras K-pop) de Netflix.

Esta feria que se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo, se ha caracterizado por tener entre su cartel de espectáculos a figuras de talla internacional, y este año no será la excepción en sus tres escenarios, el Teatro del Pueblo, el Palenque y el Foro de las Estrellas, por ejemplo, Goo Goo Dolls, JBalvin, David Guetta, Empire of the Sun, por mencionar algunos.

Audrey Nuna subirá al escenario del Foro de las Estrellas el próximo 2 de mayo, con un show programado a las 22:00 horas, con el que cerrará la jornada musical de ese día, en la que también estarán Eric Nam, cantante y presentador de televisión surcoreano que debutó en 2012 con el sencillo “The Blue Night of Jeju Island”, así como de MILLI, rapera y cantante tailandesa que alcanzó notoriedad internacional tras el lanzamiento de su sencillo debut “Phak Kon”

Despiden al cantante Yeison Jiménez con música

En 2024 sucedió algo importante en la carrera del cantante de regional mexicano Yeison Jiménez, agotó las tres fechas de su gira "17/32 Invicto Tour" en el Movistar Arena de Bogotá, y lo volvió a hacer el 14 de enero de 2026 pero ahora en su despedida terrenal, para lo cual se dieron cita colegas, amigos, fans y su familia.

La imagen de cantante caolombiano dominaba todo el escenario, a través de una proyección donde se leía su nombre y los años 1991 - 2026, y al frente rodeados de flores blancas, estaban los seis féretros, el de Yeison, el de Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y al piloto Fernando Torres Rojas, quienes también murieron en el siniestro aéreo en Paipa, municipio ubicado en el departamento Boyacá (centro), el pasado 10 de enero.

La solemnidad le dio paso a la música que inició con la presentación del artista Pipe Bueno, que interpretó "Tengo ganas", de la autoría de Jiménez, después pasaron por el escenario Jorge Andrés Alzate, conocido en la escena musical como Alzate, la pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara, Luisito Muñoz, Francy, Arelis Henao, Sebastián Ayala y John Alex Castaño, entre otros.

Se vivió un momento emotivo cuando su hija mayor Taliana, tomó el micrófono y dirigió unas palabras a todos los presentes, a quienes agradeció que estuvieran acompañándolos en este doloroso momento, y les pidió una oración para su padre: "Agradezcan mucho por sus padres", dijo la menor.

El Señor Barriga sigue presente en el público

El actor Edgar Vivar a sus 77 años sigue vigente en el gusto del público, quien siempre está atento a sus proyectos, lo siguen en sus redes sociales y donde lo encuentran le piden una foto o un autógrafo, lo cuales nunca niega.

Parte de esto se debe a que por años, dio vida a uno de los personajes más entrañables del programa "El Chavo del 8", a el El Señor Barriga, el dueño de la vecindad en la que vive El Chavo y que siempre sufría los estragos de la travesuras de este niño y sus amigos.

La gente no sólo recuerda sus frases y ademanes dentro del programa, también siguen a Vivar en cada proyecto que hace, aunque nada tenga que ver con aquel papel de hace más de 30 años. Por ejemplo, hace unos días, el actor estaba grabando la nueva temporada de la serie “Vecinos” y sus fans le respondieron con frases como: “Mucha barriga, señor éxito”, “Se tomó una pastilla de chiquitolina o ¿qué barriga, señor onda?”, “Buena Barriga, señor suerte”, entre muchas otras, demostrando que el Señor Barriga marcó y sigue marcando a muchas generaciones.