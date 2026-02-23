Anoche, amantes del cine y curiosos se dieron cita frente a la Catedral Metropolitana para disfrutar de la proyección gratuita del filme Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro.

A pesar del frío y del ambiente de violencia que se vive en el país después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cientos de personas permanecieron en sus sillas colocas sobre el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con cifras de Procine, hubo una asistencia de mil 100 personas, aproximadamente. Rosa y su pareja, Juan Camilo, estuvieron presentes desde el comienzo de dicha función hasta la aparición de los créditos finales. Ambos se mostraron visiblemente conmovidos por la historia.

“Yo nunca había visto esta obra de Guillermo del Toro. Se me hizo muy buena, me gustó todo en general”, comentó Rosa.

Por su parte, Claudia Hernández tuvo la oportunidad de ver por primera vez la película producida por Netflix y destacó especialmente su apartado visual.

“De hecho, cada minuto de la película está bueno”, expresó.

La asistente consideró que el clima pudo haber influido en la menor convocatoria, ya que durante la función se registraron temperaturas de hasta nueve grados Celsius en la capital, teniendo a muchos encobijados y otros buscando calor con sus parejas o amigos.

“A lo mejor fue el frío. Ver 'Frankenstein' en pantalla grande es otro nivel, al aire libre y en compañía. La verdad estuvo muy bueno”, agregó.

Algunos asistentes se retiraron antes de que concluyera la proyección, probablemente a causa de las bajas temperaturas que se mantuvieron durante la noche.

