Tras la jornada de violencia que se ha desatado en diferentes estados del país, la decidió posponer la presentación que tenía programada esta noche en Jacona, Michoacán.

La noticia se dio a conocer minutos antes de que arrancara el espectáculo, a través de un video en las redes sociales, donde integrantes de la agrupación lamentaron lo sucedido y se disculparon con el público.

“Se pospone la ‘arrollaterapia’, se pospone el concierto por cuestiones ajenas a la empresa y a la banda. Se pospone a este 27 de febrero para que vayan a cantar con nosotros a la Feria de las fresas", dijeron.

La decisión de la banda causó diferentes reacciones entre los seguidores. Mientras unos se dijeron sorprendidos, otros celebraron que pensaran en su seguridad y las de sus fans.

"Era lo mejor, nos vemos este viernes", "Cuídense muchísimo chicos, los queremos", "Espero que estén bien todos", "Nos vemos pronto, no se desesperen", "Es lo mejor que pueden hacer. Apoyo total", "Es mejor evitar estos eventos, por la seguridad de todos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La medida se suma a una serie de eventos masivos suspendidos en distintos estados de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo federal en el estado de Jalisco que ha provocado bloqueos, quema de vehículos, ataques y alertas de seguridad en carreteras y zonas urbanas, incluidas regiones de Michoacán.

Entre los conciertos cancelados se encuentra el que Kali Uchis tenía previsto esa misma noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

