Sillas vacías y un escaso público marcaron la proyección gratuita de “Frankenstein” que se llevó a cabo esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México.

El contraste fue inmediato: un evento al aire libre, gratuito y en uno de los escenarios más grandes del país convocó a menos de un centenar de personas, pese a estar vinculado al nombre de Guillermo del Toro.

Al inicio de la función, alrededor de las 18:30 horas, la plancha permanecía mayormente despejada. Algunas personas llegaron con antelación para apartar lugar; mientras que otras se enteraron de la proyección de manera casual, al pasear por el Centro Histórico, pero decidieron no quedarse.

José acudió a la cita con su esposa e hija para ser testigo, por primera vez, lo que el director mexicano hizo con el monstruo creado por Mary Shelley; y es que, confesó, a pesar de haberse estrenado hace tres meses, aún no había visto el filme.

"Me gustaría ver el nuevo estilo del monstruo de Frankenstein y la historia. Ya he visto la versión clásica”, dijo a EL UNIVERSAL minutos antes de que comenzara la función.

Daniel y Carla, una pareja que pasaban por la zona, optaron por quedarse porque no habían terminado de ver la cinta en casa. Ambos señalaron que lo que alcanzaron a observar les gustó, especialmente por la fotografía y la manera más humana en la que Del Toro abordó el personaje.

La baja afluencia también se reflejó en el operativo de seguridad, que fue limitado. Solo algunos elementos realizaron recorridos en la zona, donde además se encontraban instaladas carpas de otras actividades culturales.

La película, producida por Netflix y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, compite en nueve categorías de los premios Oscar incluyendo Mejor actor de reparto, Mejor película y Mejor guion adaptado.

