Los días de preocupación comienzan a quedar atrás para Mariazel y su esposo, el actor Adrián Rubio, luego de que a principios de esta semana la conductora diera a conocer que su hijo André, nacido el 19 de agosto de 2024, había sido hospitalizado.

El 2 de noviembre, Mariazel compartió un clip en su cuenta de Instagram donde, conmovida, relató que habían tenido un día difícil y aseguró que el pequeño ya se encontraba fuera de peligro: “Fue muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero está bien. Se está recuperando”, dijo.

Cumpliendo su promesa de dar más detalles, la conductora publicó otro video ayer por la noche, recostada y hablando en voz baja para no despertar a su pequeño. “Entramos al hospital porque André presentó un cuadro de gastroenteritis aguda, lo que provocó deshidratación. Eso fue lo que nos llevó a urgencias. Ya se encuentra estable”, explicó.

Mariazel agregó que, aunque el padecimiento puede tardar en resolverse por completo, su hijo ya estaba comiendo, lo cual es una buena señal, aunque seguía bajo supervisión médica para vigilar posibles síntomas: “Esta noche es crucial, a ver cómo amanece mañana”, señaló. También expresó su deseo de regresar pronto a casa con su familia y concluyó con un agradecimiento: “Gracias por estar al pendiente”.

Mientras cuidaba a André, Mariazel cumplió con sus compromisos en la telenovela "Corazón de oro", donde actúa junto a Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes.

La conductora, que regresa a la actuación tras 20 años, destacó que la producción ha sido comprensiva con la situación familiar, aunque admitió que sentía preocupación mientras estaba en el set.

Durante la hospitalización, André también estuvo al cuidado de su hermana Laia, de 13 años, de la abuela y, por supuesto, de Adrián Rubio.

¿Qué es la gastroenteritis aguda?

Según fuentes especializadas, la gastroenteritis es la inflamación del estómago y los intestinos, lo que puede causar diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal. En la mayoría de los casos se cura por sí sola en pocos días, aunque puede prolongarse hasta dos semanas.

Se trata de un trastorno digestivo frecuente en niños menores de 5 años y, según la Asociación Española de Pediatría, es una de las principales causas de ingresos hospitalarios en este grupo. Suele ser causada por infecciones virales o bacterianas.

Complicaciones en niños

El mayor riesgo se presenta cuando la diarrea y los vómitos provocan deshidratación. Los signos incluyen boca seca, llanto sin lágrimas, ojos hundidos y menor cantidad de orina, entre otros síntomas.

