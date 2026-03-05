Más Información

"Pretty in pink" fue una de las películas más icónicas de los años ochenta y, en la actualidad, a 40 años de su estreno, se ha convertido en una cinta de culto, especialmente, por los atuendos que portaban sus personajes, sobre todo, los que usaba Molly Ringwald, la actriz que conquistó la época por el estilo tan único que la caracterizó.

El ascenso de Molly fue muy rápido, con sólo dos películas en su haber y, con 22 años, protagonizó la cinta que la catapultó a la fama; "Sixteen Candles", al siguiente año apareció en "Breakfast club", otra de las producciones cinematográficas más populares de la época y, en 1986, llegó la oportunidad de que diera vida a Andie Walsh, el personaje princial de "Pretty in pink".

En la cinta, da vida a una joven que obtiene una beca en una escuela muy prestigiosa en la que no aspiraría a estudiar, sin el patrocinio del mismo colegio, debido a los problemas económicos de su padre, Jack Walsh (interpretado por Harry Dean Stanton), que a pesar de ser muy amoroso y preocuparse por el futuro de Andie, está sumido en una profunda depresión, desde hace tres años, tiempo en que la madre de la joven los abandonó.

Pese a que, en la escuela, es común que Andie sea vilipendiada por sus compañeras, por no pertenecer a la misma clase social, hay dos jóvenes, de la élite, que se interesan en conquistarla; uno de ellos, Steff Mckee (James Spader) experimenta fustración por el hecho de que la joven lo desaire, a pesar de ser de los jóvenes más populares, mientras que Blane McDonough (Andrew McCarthy) -que además es mejor amigo de Steff- genera en ella una sensación de expectativa.

Andie y Blane salen finalmente, sin embargo, Steff se encarga de exhotar a su amigo de que se aleje de la joven.

Durante la hora y 18 mintuos que dura la cinta, Ringwald muestra atuendos que, de acuerdo a la historia, diseña, utilizando prendas de segunda mano que modifica por completo, hasta darle un estilo único, sin embargo, no sólo se trataba de su personaje, en la vida real, la actriz marcó tendencia por la forma en que se arreglaba.

Pese a la gran popularidad que adquirió en la época, sus apariciones en televisión y en el cine fueron reduciéndose, cada vez más, durante la década de los noventa e inicio de los dos miles, por muchos años, sus fans se preguntaron qué había sido de ella.

En la actualidad, Molly sigue usando su cabellera de color ro y también sigue vistiendo de rosa, como lo hacía su personaje; también aprovecha las plataformas que tiene a la mano, para manifestar su descotento con la forma en que está siendo gobernado su país por Donald Trump, hablándole a sus fans de la importancia de luchar por la democracia.

melc

