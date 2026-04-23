Más Información

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Sheinbaum evalúa cambios en la embajada de México en EU; considera a Roberto Lazzeri, director de Nafin, reporta Bloomberg

Sheinbaum evalúa cambios en la embajada de México en EU; considera a Roberto Lazzeri, director de Nafin, reporta Bloomberg

Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T

Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Esthela Damián, la consejera jurídica de Sheinbaum que va por la gubernatura de Guerrero; esta es su trayectoria

Esthela Damián, la consejera jurídica de Sheinbaum que va por la gubernatura de Guerrero; esta es su trayectoria

Después de que las del martes dejaran afectaciones en el (entre éstas, una notoria fuga de agua en uno de los salones, que puede verse a través de videos subidos a Facebook), el () envió hoy una nota informativa sobre las afectaciones registradas en dos salones de la institución.

"A causa de las lluvias registradas en los últimos días en la Ciudad de México, la noche del 21 de abril se registró el daño de una tubería debido a la acumulación de residuos en las bajadas pluviales", se lee en el documento oficial.

Estos daños se atienden a partir de los dictámenes, además de que hay supervisión técnica especializada y se verifica el sistema de desagüe, informa la institución y subraya que se le está dando seguimiento a los procesos.

Lee también:

La primera tormenta inunda el Conservatorio Nacional recién renovado

Filtraciones de agua, goteras e inundaciones en los salones del Conservatorio Nacional de Música pueden verse en videos que se han publicado en Facebook.

La comunidad estudiantil también comparte imágenes de techos que se han desprendido e informa que la deficiencia en las instalaciones se registró después de que lloviera ayer en la noche.

Muestranl material audiovisual que da cuenta de las afectaciones y precisa que esto sucede después de la primera etapa de remodelación del inmueble, que concluyó en marzo. Detallan que se entregaron las instalaciones y se hicieron recorridos durante y después de los trabajos de remodelación.

El 10 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hizo un recorrido por el Conservatorio Nacional de Música para dar a conocer el avance en las obras de remodelación.

En el boletín oficial se anunció que para el Conservatorio se destinó una inversión de alrededor de 47 millones de pesos, para “trabajos de mantenimiento y conservación de espacios, adquisición de mobiliario y equipamiento, así como la incorporación de nuevos instrumentos musicales”, se lee en el documento, que también detalla las intervenciones aplicadas al lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]