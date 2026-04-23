Después de que las lluvias del martes dejaran afectaciones en el Conservatorio Nacional de Música (entre éstas, una notoria fuga de agua en uno de los salones, que puede verse a través de videos subidos a Facebook), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) envió hoy una nota informativa sobre las afectaciones registradas en dos salones de la institución.

"A causa de las lluvias registradas en los últimos días en la Ciudad de México, la noche del 21 de abril se registró el daño de una tubería debido a la acumulación de residuos en las bajadas pluviales", se lee en el documento oficial.

Estos daños se atienden a partir de los dictámenes, además de que hay supervisión técnica especializada y se verifica el sistema de desagüe, informa la institución y subraya que se le está dando seguimiento a los procesos.

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La primera tormenta inunda el Conservatorio Nacional recién renovado

Filtraciones de agua, goteras e inundaciones en los salones del Conservatorio Nacional de Música pueden verse en videos que se han publicado en Facebook.

La comunidad estudiantil también comparte imágenes de techos que se han desprendido e informa que la deficiencia en las instalaciones se registró después de que lloviera ayer en la noche.

Muestranl material audiovisual que da cuenta de las afectaciones y precisa que esto sucede después de la primera etapa de remodelación del inmueble, que concluyó en marzo. Detallan que se entregaron las instalaciones y se hicieron recorridos durante y después de los trabajos de remodelación.

El 10 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hizo un recorrido por el Conservatorio Nacional de Música para dar a conocer el avance en las obras de remodelación.

En el boletín oficial se anunció que para el Conservatorio se destinó una inversión de alrededor de 47 millones de pesos, para “trabajos de mantenimiento y conservación de espacios, adquisición de mobiliario y equipamiento, así como la incorporación de nuevos instrumentos musicales”, se lee en el documento, que también detalla las intervenciones aplicadas al lugar.

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melc