Rafa González García, vocalista de Banda Los Recoditos, fue suspendido de forma temporal de la agrupación luego de que su pareja, Fernanda Redondo Cortés, con quien supuestamente mantiene una relación de 12 años, lo denunciara públicamente por presunto maltrato físico, psicológico y emocional.

La decisión fue dada a conocer por el conjunto a través de un comunicado publicado en su Instagram la tarde de este 5 de marzo, en el que señalaron que están tomando el caso con la mayor seriedad.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, así como nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”, señala el mensaje.

Asimismo, indicaron que la medida permitirá que el cantante se concentre en atender y esclarecer la situación que enfrenta.

“Estaremos dando seguimiento puntual y atentos al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades competentes”, agregaron, al tiempo que señalaron que mantendrán una postura neutral por respeto a las partes involucradas.

¿Qué dijo Fernanda Redondo del vocalista de Los Recoditos?

Las acusaciones contra el cantante fueron difundidas por Fernanda Redondo a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, donde expuso una versión más amplia de lo que, según afirma, ha vivido durante su relación, además de mencionar supuestas infidelidades.

En Instagram, por ejemplo, compartió un video en el que aparece dentro de un automóvil junto al cantante. En el clip, ella se graba con el rostro visiblemente golpeado mientras dice: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él, mira”, mientras muestra partes de su rostro inflamadas. En las imágenes, el intérprete aparece conduciendo y revisando el célular.

Fernanda Redondo Cortés exhibe presuntos golpes de Rafa González García. Foto: Vía TikTok.

Más tarde publicó otro video en TikTok en el que se presenta por su nombre y afirma que durante su extensa etapa como pareja de él ha sido víctima de violencia. De acuerdo con su testimonio, esta situación la llevó a enfrentar problemas de salud mental, recibir atención psiquiátrica y atravesar episodios depresivos.

Fernanda relató otro supuesto incidente ocurrido el 3 de marzo, cuando ambos habrían tenido un altercado en el que, según su versión, el cantante le provocó lesiones en el cuello y la pierna con un cuchillo.

“Me tenía sometida porque no dejaba que yo lo grabara. Me tenía amenazada”, dijo.

La mujer sostuvo que el artista tendría problemas con el consumo de alcohol y que esta situación habría provocado que perdiera el control durante una reunión familiar en la que ocurrieron las agresiones más recientes. Además, afirmó que en diversas ocasiones su pareja le quitó el teléfono para impedirle comunicarse con otras personas o registrar lo sucedido.

Fernanda Redondo sufre intimidación

Redondo también aseguró que personas cercanas al entorno laboral del cantante acudieron a su casa con la intención de intimidarla para proteger al artista. Bajo ese contexto, responsabilizó a Rafa González García y a su empresa de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella y a sus tres hijos.

Explicó que padece trastorno límite de la personalidad, diagnóstico que, según afirma, habría sido utilizado por su pareja para desacreditarla y hacerle creer que nadie confiaría en su versión.

La mujer indicó que cuenta con documentos médicos que acreditan que se encuentra en condiciones de llevar una vida normal, aunque continúa bajo tratamiento.

Entre otros señalamientos, afirmó que en algunas ocasiones el cantante le habría administrado clonazepam en bebidas para que se quedara dormida mientras él salía de casa.

Redondo pidió ayuda para difundir su testimonio y aseguró que planea presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades para llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, Rafa González García no ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales personales.