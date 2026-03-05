La actriz Maribel Fernández “La Pelangocha” vive un complicado momento de salud, la pérdida de la audición a causa de una bronconeumonía, eso sí, esta crisis no la ha frenado y no ha parado de trabajar.

La comediante de 72 años, quien forma parte de la obra “Crisis para principiantes” en El Foro, reveló que desde hace una semana perdió la audición por completo a causa de una bronconeumonía, por lo que ha tenido que usar dos auxiliares auditivos.

Tras acudir con un especialista, los médicos le dieron 50% de probabilidad de recuperar el oído y 50% de quedar sin escuchar, así lo reveló a "Venga la Alegría"; frente a los medios se sinceró al decir, muy a su estilo, que estaba sorda.

"La neta estoy sorda", dijo, al tiempo que mostró sus dos auxiliares auditivos.

Narró que de un momento a otro dejó de escuchar, lo que le causó una depresión.

"De repente me quedé sorda, pro de no oír nada nada, no le oigo nada sin los aparatos; ya hoy empecé a escuchar poquititito, se me inflamaron demasiado", dijo.

Maribel Fernández cayó en depresión tras perder la audición en ambos oídos.

Precisó que la situación se complicó por su edad y por los problemas cardíacos que padece, pues no pueden darle ciertos medicamentos.

Maribel Fernández, quien inició su carrera en la década de los setenta en producciones como "Chespirito", "El Chavo del Ocho", "Mi secretaria" y "La carabina de Ambrosio", confía en Dios de que se recuperará pronto; por ahora se siente afortunada de tener trabajo y de compartir escenario con talento joven.

