Más Información

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

La actriz Maribel Fernández “La Pelangocha” vive un complicado momento de salud, la pérdida de la audición a causa de una bronconeumonía, eso sí, esta crisis no la ha frenado y no ha parado de trabajar.

La comediante de 72 años, quien forma parte de la obra “Crisis para principiantes” en El Foro, reveló que desde hace una semana perdió la audición por completo a causa de una bronconeumonía, por lo que ha tenido que usar dos auxiliares auditivos.

Tras acudir con un especialista, los médicos le dieron 50% de probabilidad de recuperar el oído y 50% de quedar sin escuchar, así lo reveló a "Venga la Alegría"; frente a los medios se sinceró al decir, muy a su estilo, que estaba sorda.

Lee también:

"La neta estoy sorda", dijo, al tiempo que mostró sus dos auxiliares auditivos.

Narró que de un momento a otro dejó de escuchar, lo que le causó una depresión.

"De repente me quedé sorda, pro de no oír nada nada, no le oigo nada sin los aparatos; ya hoy empecé a escuchar poquititito, se me inflamaron demasiado", dijo.

Maribel Fernández cayó en depresión tras perder la audición en ambos oídos.
Maribel Fernández cayó en depresión tras perder la audición en ambos oídos.

Precisó que la situación se complicó por su edad y por los problemas cardíacos que padece, pues no pueden darle ciertos medicamentos.

Maribel Fernández, quien inició su carrera en la década de los setenta en producciones como "Chespirito", "El Chavo del Ocho", "Mi secretaria" y "La carabina de Ambrosio", confía en Dios de que se recuperará pronto; por ahora se siente afortunada de tener trabajo y de compartir escenario con talento joven.

Lee también:

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó. Foto: EFE

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Christina Aguilera presume su espectacular silueta envuelta en plástico y desata reacciones

[Publicidad]