“Fue un día muy difícil”, confesó Mariazel en una historia en su cuenta de Instagram posteada hace algunas horas, mientras reveló que enfrentó la hospitalización de su hijo menor André.

La actriz y conductora en “Me caigo de risa” dio algunos vistazos de la emergencia médica que vivieron, incluyendo un video donde se observa al pequeño viendo la televisión, con una bata médica de puntos azules y blancos. También tiene una venda protectora en la mano derecha, que indica que está recibiendo atención médica.

Se ve a Mariazel acariciando suavemente el rostro del pequeño mientras comenta: “¿Quién está muy atento viendo la novela? Ya recuperándose."

Foto: Instagram oficial.

En clips posteriores, aunque la artista agradecio las muestras de afecto y de preocupación por su hijo, no compartió los motivos que llevaron a que André fuera internado, pero aclaró que ya estaba fuera de peligro: “Fue muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero (él) está bien. Se está recuperando bien”.

Y prometió que daría más detalles de la situación: “Ahí vamos, estamos mucho más tranquilos”.

La conductora estuvo acompañada por su esposo el actor Adrián Rubio, padre de su primogénita Laia.

Foto: Instagram oficial.

Mientras cuidaba a su bebé, Mariazel también celebra un logro en su carrera

Al mismo tiempo que se encontraban en el hospital, se estrenó la telenovela “Corazón de oro”, protagonizada por Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes, pero en el que también se suma Mariazel como Aurora, una mujer humilde.

El proyecto significa su regreso tras 20 años alejada de las historias televisivas y por primera vez en Televisa, lo cual había catalogado anteriormente como un logro.

En sus horas complicadas, Mariazel aprovechó las redes sociales para agradecer a las personas que estuvieran viendo el melodrama en casa.

“A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo”, reflexionó.