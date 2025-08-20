Más Información

El escándalo que dejó el “Soy Rebelde Tour” alrededor deno da tregua, y decidió hablar para defender a su esposa, .

La gira de 2023 del exitoso grupo no solo ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de un regreso y más conciertos, sino que también reveló tensiones internas, acusaciones de fraude contra el mánager y diferencias entre los integrantes.

Ahora, Tovar confirma que Maite Perroni no regresará a RBD.

Denuncian “malos tratos”

En un comunicado publicado en X (antes Twitter), el productor explicó que la decisión de su esposa se debe a que:

“Un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar”.

Aunque Maite ama la banda, su música y a los fanáticos, Tovar subrayó que sus valores están por encima del dinero:

“Así pierda un proyecto que ama y que le corresponde por ser parte de él”.

El productor también respondió a quienes la critican basándose en mentiras:

“NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y no compite con nadie. Vamos a resultados y números para que no sigan avergonzándose a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”.

Tovar destacó que, a pesar de no lanzar un nuevo sencillo en años, Maite suma billones de vistas en sus temas y se mantiene entre los primeros lugares en las plataformas de música.

"En actuación, sus telenovelas y series en Amazon y Netflix siguen entre las más vistas por millones, ocupando primeros lugares actualmente en todo el mundo", aunque tiene más de tres años sin actuar, menciona.

Actualmente, Maite se dedica por completo a su vida maternal y asegura que forman una familia feliz. Además, pidió a sus haters en enfocarse en sus propios problemas y atender su salud mental:

“No peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni busquen pleitos. La ficción está en la televisión”.

Andrés Tovar defendió a su esposa de los haters. Foto: Vía X.
Andrés Tovar defendió a su esposa de los haters. Foto: Vía X.
