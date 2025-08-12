Más Información

En su faceta de solista o con RBD, Christopher Uckermann es blanco de especulaciones sobre su vida personal. El cantante ya está acostumbrado e intenta restarle interés a las bodas, rupturas, paternidades y demás sucesos que se esparcen en redes sociales, y concentrarse en su música.

Así, descarta haberse casado en una pequeña ceremonia hace unos meses en Estados Unidos con Samantha Yunuen Aguilar Aquino.

“Me dio mucha risa, porque primero, hace tiempo, dijeron que mi chica estaba embarazada, y pues no, lo diría; luego, que me había casado, pero tampoco, yo nunca he sido como de ocultar cosas, nunca juego como los juegos del medio de decir o no decir, pero a veces pasa que un seguidor dice algo y como que la euforia lo hace crecer”, señaló el actor.

Su atención ahora, afirma, está en su nuevo sencillo, “Qué vida”, en el que habla de vivir el presente, dejando de lado la ansiedad del futuro y el dolor del pasado.

Definido el tema como “alternative pop”, aunque no se encasilla en un género, Uckermann dio el salto a la independencia musical, alejándose de las compañías disqueras, pero acercándose a la libertad creativa que desea en este momento de su vida.

El intérprete de “Vivir soñando” es consciente de que este cambio y la decisión de hacer el proyecto alejado de las grandes productoras le complicará quizá la elección de un recinto gigante para dar un concierto, e incluso la convocatoria en la venta de boletos, pero considera que su álbum se disfrutará más en un teatro, pues es algo que define como “artesanal e inmersivo”.

El exintegrante de RBD comenta que no quiere lidiar con la “corrupción” que se vive en la industria musical, la que menciona como referencia al problema legal en el que se vieron involucrados en 2023 con su exmánager, Guillermo Rosas, por discrepancias sobre las ganancias del tour internacional del grupo que, por el momento, no tiene plan de reunirse.

