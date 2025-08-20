Más Información

apoya a su hermano, por recurrir a las redes sociales para , pues opina que no está llevando a cabo ningún acto indigno y que, al contrario, admira que no se rinda, ni pierda el ánimo, ante la falta de oportunidades laborales.

El conductor de "Hoy" fue captado, luego de que terminara la emisión de ayer del matituno. Ahí, fue cuestionado acerca de las recientes publicaciones de su hermano menor o, "el Gordo", como él apoda a Armando.

Araiza dijo que no entiende el motivo de que, el video donde su hermano pide trabajo, haya causado tanto revuelo, pues lo que hizo, no daña ni perjudica a nadie.

"No tiene nada de malo; malo robar, wey... hoy por hoy, es lo bueno de las redes, poder usarlas para lo que tú necesites, pedir trabajo en las redes sociales está bien", dijo para el canal de Eden Dorantes.

Además, se refirió muy positivamente de Armando, a quien lo describrió como un actor que, no sólo tiene un gran atractivo físico, sino que es muy talentoso, por lo que considera que ha sido desperdiciado.

"Armando es uno de los mejores actores de su generación, así es la chamba... yo creo que sólo se tiene que mover a los lugares en dónde tiene que estar, porque es un gran actor, está muy guapo, yo creo que sí está muy desaprovechado Armando, los productores son así, se les olvida o creen que ya te retiraste", expresó.

Además, aclaró que su hermano no está desempleado, o sin ninguna entrada de dinero, como se ha dicho, pues no sólo se dedica a la actuación, sino que está activo ofreciendo conferencias y trabajando en su podcast "Rearmando".

"Ha trabajado, él da conferencias, también está haciendo cosas paralelas, sé que ´el Gordo´está bien, está contento, es un gran papá, está haciendo muchas cosas por fuera", afirmó.

Y rememoró que, desde que eran muy jóvenes, se apoyaban mutuamente, pues, cuando no podían cumplir con un compromiso laboral, uno suplía al otro y, en lo que se respecta él, destacpo que siempre tuvo contemplado a Armando para que el actor consiguiera una oportunidad de trabajar.

"Fíjate que Armando y yo, por muchos años, si él no podía hacer una película, la hacía yo, si no, yo se la pasaba a él y él a mí, con ´el Gordo´ he hecho obras de teatro, de repente, cuando no podía hacer el ´Tenorio Cómico´, él lo hacía, (Alejandro) Gou lo jalaba".

