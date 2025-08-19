Armando Araiza sorprendió, hace unas semanas, con la publicación de un video donde pedía trabajo, debido a que no se le han presentado muchas oportunidades y, ahora, Rodrigo Vidal, un gran amigo suyo, afirma que él lo empleó en su obra de teatro, sin embargo, el actor sólo se presentó a la primera función y, después, no supo más de él.

El 25 de julio, el hermano de "el Negro Araiza" subió un video, a sus redes sociales, donde daba a conocer que, en la actualidad, ya no tiene mánager, por lo que, por sí mismo, se tenía que dar a la tarea de buscar trabajo.

Así, le envió un mensaje a sus seguidores, quienes dijo que, más que nadie, conocen su currículum, refiriéndose al gran historial que tiene como actor de telenovelas.

Lee también: Armando Araiza pide en redes sociales una oportunidad laboral, "El talento no se jubila"; dice

"Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso, al público, a ti, a ustedes, que me han visto actuar desde niño y, que saben lo que puedo hacer en pantalla".

La actitud de Araiza en el clip, más que derrotista, fue entusiasta, afirmando que ya no espera que los productores lo busquen, sino que es él quien está explorando las posibilidades laborales que ofrece la industria.

"Hoy no estoy esperando llamado de nadie, hoy me lo doy yo, soy Armando Araiza y estoy disponible para actuar...", expresó.

Lee también: Armando Araiza no encuentra trabajo, revela que ninguna televisora quiere contratarlo

Fue entonces que, a propósito de este video, que se viralizó y dividió opiniones en redes que, cuando "Venga la alegría" tuvo la oportunidad, cuestionó a Rodrigo Vidal, amigo y colega de Araiza, acerca de qué opinión le merecía esa publicación.

El actor reveló que, de hecho, él le dio un papel en la obra "Soltero, viudo y divorciado", en la que es productor -junto con otro de los actores del elenco-, pero que, luego de que Armando debutará en la puesta, ya no regresó.

"Ay... estuvo con nosotros Armando, dio sólo una función con nosotros y ya no quiso continuar", indicó.

Lee también: Raúl Araiza fue hospitalizado por diagnóstico de bursitis: ¿qué es este padecimiento?

Además, dijo desconocer el motivo por el que el actor no quiso volver, debido a que, a su parecer, tuvieron un trato respetuoso y de cariño hacía Araiza pues, de hecho, -en lo que respecta a Vidal y él- los une una amistad de alrededor de 40 años.

"Te puedo decir que, por parte nuestra, me refiero a los actores, sólo recibió cariño, profesionalismo, somos un gran grupo de amigos, de verdad, yo conozco a Armando desde hace casi 40 años, no sé qué pasó".

Y si bien, no sabe la razón de que no volviera a "Soltero, viudo y divorciado", descartó la posiblidad de que Araiza estuviera inconforme con el sueldo que se le había prometido.

"Nos encantaba tenerlo aquí con nosotros, no sé qué fue, te lo digo de verdad, de pago no (fue), nos pagan parejo a todos, es una obra, además, que hacemos por cariño, por amor", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc