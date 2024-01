Raúl Araiza fue hospitalizado por diagnóstico de bursitis: ¿qué es este padecimiento?

El fin de semana, el conductor Raúl Araiza enfrentó un imprevisto relacionado con su salud, que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

En una emisión matutina de "Hoy", "El negro" compartió que comenzó a experimentar un intenso dolor en el brazo, específicamente en la zona del codo.

"Me dijeron que qué bueno que vine y (el codo) lo tenía muy inflamado y era una bursitis", expresó Araiza frente a las cámaras. Agregó que la parte afectada estaba notablemente hinchada, y fue necesario extraerle una especia de sangre con otros líquidos, señalando: "No es que sea llorón, me dolió muchísimo, pero así de infectado estaba".

Raúl Araiza admite que recayó en las adicciones

Lee también: Entre lágrimas, Daniela Romo rompe el silencio tras la muerte de Tina Galindo: "es el ser que me dio el ser"

En la actualidad, el presentador debe tomar antibióticos y, en caso de no surtir efecto, requerirá medicación intravenosa. Explicó respecto a la inflamación que aún: "Está un poco gordito, inflamado, pero ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza".

Todo esto ocurrió debido a una intensa rutina de ejercicios para un reto en el programa, sin el adecuado entrenamiento previo, lo que comprometió su salud.

¿Qué es exactamente una bursitis?

De acuerdo con el portal "MayoClinic", es un trastorno que afecta a las bolsas rellenas de líquido, que amortiguan los huesos y los tendones y músculos alrededor de las articulaciones, llamadas bolsas sinoviales. Este padecimiento se presenta cuando dichas bolsas se inflaman.

Aunque la bursitis suele afectar la cadera, el codo o el hombro, también puede impactar en otras áreas como el talón, la base del dedo gordo del pie y la rodilla. Entre las causas comunes se encuentran los movimientos repetitivos, como permanecer arrodillado durante períodos prolongados o apoyarse en los codos durante un largo tiempo.

Lee también: Taylor Swift y la travesía de 12 horas que tendrá que emprender para llega al Super Bowl, ¿lo logrará?